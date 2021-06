Nettoyage de hotte de restaurant : les réglementations

Plus de 60% des incendies dans les établissements de restauration sont causés par des équipements de cuisine. Et pas le genre d'accidents évitables que les gens font à la maison. Nous parlons d’incendies et d’autres accidents causés par l’accumulation de graisse due à l’utilisation systématique de l’équipement de cuisine commerciale. Les conditions qui conduisent à ce type de danger sont, en fait, inévitables.

C’est pourquoi la National Fire Protection Association (NFPA) décrit dans la norme NFPA 96 des exigences de sécurité incendie préventives et opérationnelles destinées à réduire le risque d’incendie potentiel des opérations de cuisson commerciales.

Quelles sont les recommandations de la NFPA ?

Faire inspecter et nettoyer votre système de ventilation de cuisine commerciale doit être réalisé selon un calendrier précis. Voici quelle est la fréquence des inspections et de l’entretien recommandée par la National Fire Protection Association :

- Mensuelle pour la cuisson utilisant un combustible solide;

- Trimestrielle pour les opérations à volume élevé telles que la cuisson 24 heures sur 24, la cuisson au gril ou la cuisson au wok;

- Semestrielle pour les opérations de cuisson à volume modéré;

- Annuelle pour les opérations de cuisson à faible volume, comme les églises, les camps de jour, les entreprises saisonnières et autres.

En outre, il est également recommandé de faire nettoyer la hotte et les conduits de ventilation tous les 6 mois, tout dépendant du type de cuisine et des exigences des compagnies d’assurances.

Bien que certains choisiront de faire eux-mêmes ces travaux, il est toujours préférable de faire appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l’entretien des équipements de cuisine, parce qu’un certificat de conformité aux règlements municipaux de salubrité et aux normes NFPA 96 de la National Fire Protection Association pour le nettoyage de ventilation est requis pour les entreprises offrant des services de nettoyage et d’entretien des systèmes de ventilation.

Les exigences de la MAPAQ pour les outils servant au nettoyage

Afin d’assurer la salubrité des cuisines commerciales, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a ses propres exigences en ce qui a trait l’entretien des cuisines commerciales. Entre autres, certains outils utilisés pour le nettoyage des cuisines sont proscrits, dont les éponges qui peuvent être facilement contaminées, ainsi que les tampons ou brosses métalliques qui augmentent les risques de contamination des aliments en plus de poser un risque pour les consommateurs. Cependant, les éponges en nylon peuvent être utilisées car elles peuvent être lavées et désinfectées.

Quant aux produits employés pour le nettoyage et l’assainissement des surfaces, ils doivent être approuvés pour un usage alimentaire et doivent obligatoirement être rincés selon les recommandations du fabricant.

Enfin, le MAPAQ exige qu’une formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaire soit suivie par certains employés ou gestionnaires responsables des mesures d’hygiène dans une cuisine commerciale.

Pourquoi faire appel à une entreprise en nettoyage de ventilation ?

Au cours du processus de nettoyage professionnel approfondi de la hotte de ventilation, toutes les pièces critiques sont inspectées pour l'usure. Pour cette raison, vous obtiendrez le remplacement des pièces les plus critiques pour votre opération avant qu'elles ne tombent en panne. C’est un concept simple qui peut vous faire économiser des milliers de dollars en temps perdu et en pièces coûteuses. Un entretien régulier prolonge également la durée de vie de votre équipement en évitant d'endommager d'autres aspects de votre système de hotte de cuisine commerciale.