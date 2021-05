Retour du marché public La Récolte de Rawdon

Avec le soleil qui se pointe enfin le bout du nez, faisant rêver à la saison chaude, la Municipalité de Rawdon est heureuse d’annoncer le retour du Marché public La Récolte qui aura lieu tous les samedis de l'été.

« Après une deuxième année de crise sanitaire, le Marché public La Récolte, c’est une véritable cure de soleil et de vitamine D. Nous sommes fiers de ce qui se fait chez nous. C’est une belle façon de faire découvrir nos producteurs et d’encourager l’achat local auprès de nos citoyens et visiteurs », affirme le maire de Rawdon, Bruno Guilbault.

Ce rendez-vous hebdomadaire prendra place dans le stationnement de l’hôtel de ville tous les samedis du 26 juin au 28 août de 10 h à 14 h. Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour que tous puissent en profiter pleinement, en toute sécurité.

Voici la liste des producteurs qui y seront présents au cours de l’été :

EcoFerme Lanaudière, Sainte-Ambroise-de-Kildare

Ferme Marc Leblanc, Rawdon

Jardins Naturador, Crabtree

La Terre des Bisons, Rawdon

Nectarine, Rawdon

O’Kiwi, Sainte-Ambroise-de-Kildare

Simon Turcotte Confiturier, Sainte-Marceline-de-Kildare

Sucreries des Aïeux, Rawdon

Tarterie artisanale création Madeleine, Rawdon

La ferme agrolocale, Rawdon

Tout naturellement boutique, Joliette

Micropousses Fresca Bio, Rawdon

Simon Couturier, Mandeville

Les agneaux d’épicures, Saint-Norbert

Tante Agastache, Sainte-Émélie de l’Énergie

Pour plus d’information, consultez le site Web ou la page Facebook de la Ville de Rawdon.