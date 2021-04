Soutien de la SADC Matawinie pour un transfert d'entreprise

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie vient de soutenir deux jeunes gens d'affaires, Ricky Damboise et Étienne Chartrand, dans l’acquisition de l’entreprise Service de Grues MT à Rawdon.

Grâce au soutien financier reçu via le programme Stratégie jeunesse et le Fonds d’investissement de la SADC Matawinie, les repreneurs sont maintenant en mesure d’assurer la continuité de l’entreprise.

Les Services de Grues MT inc. sont spécialisés dans la location de grues mobiles et de grues télescopiques et desservent principalement la région de Lanaudière, mais aussi les régions avoisinantes.

Possédant l'expertise et le personnel qualifié pour exécuter tous genres de levage et de manipulation de charges lourdes, les nouveaux entrepreneurs reprennent les activités de l’entreprise du seul propriétaire antérieur, Michel Turcotte.

Ricky Damboise possède une formation en équipement motorisé ainsi qu’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de grue. Il a suivi son cours ASP en construction et un cours sur les matières dangereuses. Il a d’abord été mécanicien automobile pendant 10 ans, pour ensuite être grutier. Celui-ci s’occupera de la gestion de l’entreprise, de la maintenance des camions ainsi que d’assurer le rôle d’opérateur de grue.

Étienne Chartrand a pour sa part suivi plusieurs formations, dont un diplôme d’études professionnelles (DEP) en réfrigération, un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Arboriculture et élagage ainsi qu’un diplôme en conduite de grue. Grutier depuis maintenant 5 ans, il s’occupera lui aussi de la gestion, du marketing et sera opérateur de grue pour l’entreprise.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis plus de 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève.