Lancement de la journée de l'innovation et du Living Lab Lanaudière

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a dévoilé aujourd’hui la programmation de la toute première Journée de l’innovation qui se tiendra le 3 juin prochain en mode virtuel. L’événement coïncidera avec le lancement officiel du Living Lab Lanaudière, PRISE 2!

« Cette journée est une célébration de l’innovation. Ce sera une excellente occasion pour les participants de se mettre en mode découverte », explique la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot. « Le but du Living Lab, c’est d’éveiller nos entrepreneurs aux solutions offertes et de les inspirer à prendre un virage technologique ».

Le Living Lab de Lanaudière est en activité depuis déjà près de 2 ans. Il a mis en place 24 accompagnements chez des entreprises et des startups innovantes.

« Ces maillages permettent aux entreprises d’ici d’utiliser la technologie comme levier pour trouver des solutions concrètes aux défis auxquels elles font face », ajoute Mme Mailhot.

L'appel de l'innovation

Avec pour mission de mieux outiller le milieu des affaires face aux enjeux technologiques, le Living Lab Lanaudière se veut une zone d’expérimentation réelle où entreprises et startups travaillent ensemble pour cocréer, expérimenter et innover. L’événement virtuel dynamique animé par Grégory Charles s’inscrit parfaitement dans cette mission. Ce sera l’occasion d’entendre l’histoire derrière le succès de deux entrepreneures qui ont choisi d’innover différemment, soit Julie Poitras-Saulnier de LOOP Mission et Marie-Josée Richer de PRANA.

Les participants pourront également assister à deux panels sur l’innovation dans Lanaudière ainsi qu’explorer six vitrines technologiques. La première édition de la Journée de l’innovation encouragera les entreprises à explorer et à collaborer.

La CDÉJ profitera d’ailleurs de l’occasion pour faire le lancement officiel du Living Lab Lanaudière, qui devait avoir lieu l’an dernier avant d’être annulé en plus de présenter les témoignages de quelques membres. « On fait le lancement en 2021, mais ça fait déjà deux ans qu’on est très actif », précise Mme Mailhot.

Rendez-vous annuel

Quoi : Journée de l’innovation et lancement du Living Lab

Quand : Le jeudi 3 juin 2021