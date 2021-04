Gala Excelsiors 2021 : les inscriptions sont ouvertes

La Chambre de Commerce du Grand Joliette a ouvert la période de mise en candidature du 35e Gala Excelsiors, qui sera diffusé le vendredi 28 mai 2021 sur Facebook et sur les ondes de TVRM – Ma TV.

C’est une autre édition virtuelle que l’équipe de la CCGJ offrira aux entrepreneurs de la région. Cette fois, l’événement sera enregistré à la Salle Julie Potier du Collège Esther-Blondin et c’est l’équipe de Synop6 qui sera derrière la caméra.

« Cette 35e édition viendra couronner les entreprises pour leur réalisation en temps de pandémie puisque les exploits honorés doivent avoir été réalisés avant le 31 décembre 2020. Ce sera donc assurément une édition forte en émotion, sous le signe de la reconnaissance », a souligné Marie Van Den Broek, présidente de la CCGJ et responsable du comité Excelsiors.

Voici donc les catégories dans lesquelles il est possible de soumettre sa candidature :

- Commerce de détail et restauration

- Industriel et Manufacturier

- Entreprise communautaire et d’économie sociale

- Professionnel

- Services

- Innovation, créativité et technologie

- Construction

- Nouvelle entreprise

- Institution / Organisme - initiative

- Relève

- Tourisme, culture et événements

- Entreprise agricole et agroalimentaire

Les organisations intéressées à participer doivent être situées sur le territoire de la MRC de Joliette ou être membre en règle de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

La date limite pour acheminer sa candidature est le vendredi 23 avril 2021, 16h.