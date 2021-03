Les lauréats du 23e Défi OSEntreprendre sont maintenant dévoilés

Le jury local de la MRC de Joliette a analysé les candidatures pour déterminer et nommer les six lauréats locaux du Défi OSEntreprendre, dans la catégorie Création d’entreprises.

Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre.

Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de la municipalité de Saint-Paul, est toujours très inspiré par le désir d’entreprendre de la région. « Avec 10 candidatures cette année au Défi OSEntreprendre malgré ces temps plus difficiles, c’est définitivement le signe que nous avons un territoire dynamique économiquement et que nos entrepreneurs ont confiance en l’avenir, suffisamment pour investir temps et argent dans la concrétisation de leur entreprise ».

Lors de la finale locale, 6 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité.

Les lauréats locaux du Défi OSEntreprendre de la MRC de Joliette (Création d’entreprise)

Catégorie Bioalimentaire :

Saveurs du Jardin (Francine Mamidja)

Catégorie Services aux entreprises :

Peintre Commercial et Résidentiel Inc. (David Cardinal)

Catégorie Innovations technologiques et techniques :

AecopaQ Inc. (Michel Aufoujal)

Catégorie Services aux individus :

Au cœur des résidences Lanaudière Inc. (Caroline Chagnon)

Catégorie Commerce :

O’Kiwi (Marie-Michèle Bellemare)

Catégorie Exploitation, transformation et production :

K par K, Designs Autocollants Enr. (Karine Charbonneau)

Nouvelle catégorie

Cette année, en plus du volet Réussite inc., le Défi OSEntreprendre a ajouté la catégorie Faire affaire ensemble. Ce nouveau volet récompense des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Que ce soit par le choix d’un hôtel ou du fabricant d’emballages, chaque décision de faire affaire ensemble a des retombées tangibles qui contribuent à forger un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Les candidats de ces deux volets auront l’opportunité de se présenter à la finale régionale, accompagnés des lauréats locaux de la catégorie Création d’entreprise.

Candidat local du Défi OSEntreprendre de la MRC de Joliette (Réussite Inc.) :

Solution Apprentissage (Marie-Ève Guidon)