Novago Coopérative remet 5,2 M$ à ses membres

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle tenue le 25 mars, Novago Coopérative a fait le rapport de la dernière année à ses membres, partenaires et employés réunis virtuellement pour l’occasion.

« La pandémie a présenté autant des défis que des opportunités pour votre coopérative. Heureusement, tous les services offerts par votre coopérative ont été considérés comme essentiels. Nous avons donc pu continuer l’ensemble de nos opérations avec les ajustements requis pour respecter les normes sanitaires », a expliqué Jean-Nil Laganière, président.

Au terme de son année financière terminée le 30 novembre 2020, la coopérative a atteint des ventes de 337,7 M$.

Un élément retient particulièrement l’attention : les quincailleries ont été prises d’assaut dès les premiers jours de la pandémie et ce trafic s’est maintenu tout au long de l’année. Les ventes sont donc en augmentation, alors que les dépenses sont en baisse, générant un excédent d’exercice au-delà des attentes.

Ces résultats positifs permettent l’émission d’une ristourne de 3,4 M$, votée par les membres. L’assemblée a également décrété le rachat de parts privilégiées au montant de 1,8 M$. Ce sont donc 5,2 M$ qui sont remis à nos membres cette année.

Au cours de la dernière année, la coopérative a également remis plus de 65 000$ en dons et commandites à divers organismes et activités. À ce montant s’ajoutent aussi les subventions du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole. Cette année, ce sont plus de 110 000 $ qui ont été distribués parmi les jeunes agriculteurs participants au programme.

Une coopérative centrée sur sa mission

« Dans la tourmente, nous nous recentrons sur notre mission première, soit de contribuer au succès des producteurs agricoles. Un mandat clair nous a été donné par nos membres : notre priorité est de créer une coopérative solide et pérenne qui est outillée pour faire face aux défis de demain. Nous poursuivons donc cette période de consolidation et de restructuration. Ceci nous permettra d’attaquer la phase subséquente de notre développement, qui misera sur la croissance, l’efficience et l’optimisation », de raconter Dany Côté, directeur général.

« J’aimerais aussi qu’on retienne de cette assemblée que nous sommes privilégiés chez Novago de compter sur des équipes solides pour affronter tous les défis. Nos employés ont été particulièrement sollicités cette année, mais ils s’attaquent à la tâche avec détermination et agilité. Ils ont fait face à l’incertitude avec résilience et solidarité et nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux », a complété monsieur Laganière.