CDÉJ crée des outils pour attirer les investissements dans la MRC de Joliette

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) déploie de nouveaux outils marketing pour soutenir les efforts d’attraction d’investissements étrangers sur son territoire.

Terminés juste avant le début de la pandémie en mars 2020, ils sont déjà utilisés pour promouvoir le dynamisme économique de la MRC et la faire connaître comme territoire où investir.

« Nous travaillons depuis plusieurs années à l’attraction d’investissements sur le territoire. Depuis les quatre dernières années, nous avons révisé nos manières de faire et redéfini ce qui nous distingue des autres territoires afin de mieux nous positionner auprès d’investisseurs potentiels. Ces outils vont assurément nous servir à renforcer l’économie locale. À l’étranger, on cible principalement des entreprises du Nord-Est des États-Unis et des PME européennes pour qui le Québec peut être une porte d’entrée intéressante sur le continent », a expliqué le directeur général de la corporation, Nicolas Framery.

Études d'opportunité, site web et plus

En plus de la création d'un nouveau site web, la CDÉJ a réalisé des études d’opportunité, des fiches marketing de prospection et des vidéos promotionnelles pour chacun des secteurs identifiés comme stratégiques dans la MRC (santé, agroalimentaire et manufacturier).

Une formation sur les bonnes pratiques d’accompagnement des investisseurs auprès des différents intervenants du milieu sera organisée sous peu.

Une firme spécialisée aidera aussi la CDÉJ pour détecter les investisseurs étrangers potentiellement intéressés par un milieu comme le sien.

« Ces nouveaux outils marketing et la révision de nos manières de faire me permettent un ciblage plus précis des investisseurs potentiels et, une approche plus dynamique dans la promotion de notre territoire. Pour des entreprises étrangères, se sentir prit en charge par une approche professionnelle et d’être bien accueilli par la communauté est rassurant », a indiqué le commissaire à l’implantation pour la CDÉJ, Gilles-Mathieu Vincent.

Impliquer la communauté d'affaires

Lorsque la situation avec la COVID-19 le permettra, la CDÉJ souhaite également développer un programme ambassadeurs où des acteurs du milieu socioéconomique seront appelés à promouvoir la MRC de Joliette dans le cadre de leurs déplacements.

« On souhaite que toute la communauté d’affaires de la MRC s’approprie ces outils et fasse rayonner notre MRC », d'ajoute M. Vincent. « C’est en équipe avec la communauté d’affaires de la MRC que nous pourrons développer les meilleures synergies qui nous feront rayonner ».

Ce grand projet d’attraction d’investissements étrangers est rendu possible, en partie, grâce à l’aide financière accordée par le programme Investissement Canada – Initiatives des communautés.