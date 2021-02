Défi OSEntreprendre Lanaudière : plusieurs bourses accessibles

Dans le cadre du 23e Défi OSEntreprendre, les étudiants et les entrepreneurs de la région de Lanaudière auront l’occasion de faire rayonner leurs projets. La date limite d’inscription est le 9 mars 2021, 16 h.

Plus de 30 000 $ seront remis en bourses dans la région de Lanaudière lors du gala qui se déroulera le 27 avril 2021 en mode virtuel.

Les lauréats régionaux obtiendront des bourses d’une valeur de 500 $ au volet Scolaire, de 1 000 $ au volet Création d’entreprise, de 7 500 $ au volet Réussite inc. et de 2 000 $ au nouveau volet Faire affaire ensemble. Une

visibilité régionale leur sera également offerte dans les journaux de Lexis Média et sur la page Facebook Défi OSEntreprendre Lanaudière.

Lanaudière souhaite souligner davantage son dynamisme entrepreneurial par la remise de sept prix Coup de cœur attribués seulement dans la région.

« J’invite les entrepreneurs à s’inscrire et qui sait, peut-être que votre entreprise sera reconnue à l’échelon local, régional et national et obtiendra, au passage, quelques bourses fort appréciables, une visibilité enviable et de nombreux contacts précieux pour la poursuite de votre aventure entrepreneuriale », a souligné Jean-Roch Lacroix, cofondateur de l’entreprise Hélio VR lauréat national de la XXe édition et président d’honneur de cette 23e édition.

Pour la persévérance scolaire

Depuis 15 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) travaille à la valorisation de la persévérance scolaire et de la réussite éducative dans Lanaudière. C’est dans cette optique que l’organisme attribuera un prix Coup de cœur comprenant une bourse de 250 $ à un projet du volet Scolaire qui favorise la persévérance scolaire.

À vous de choisir !

Parallèlement au travail de sélection des lauréats par le jury régional, il sera possible pour la population de voter pour leurs projets favoris.

Le vote populaire s’adresse aux volets Scolaire (bourse de 250 $) et Création d’entreprise (bourse de 500 $). Rendez-vous à entreprenez.qc.ca pour voter du 8 au 21 avril midi.

Reconnaissance de l’entrepreneuriat au féminin

Femmessor Lanaudière attribuera une bourse de 1 000 $ à une femme entrepreneure s’étant démarquée parmi tous les projets déposés dans le cadre du volet Création d’entreprise.

Le prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin Femmessor permettra de mettre de l’avant l’importance de la contribution des femmes dans le développement de l’entrepreneuriat dans Lanaudière en plus de reconnaître les compétences dont elles font preuve dans le domaine.

Dynamiser l’entrepreneuriat dans la région

À travers la Table d’action en entrepreneuriat de Lanaudière (TAEL), les acteurs régionaux en entrepreneuriat coordonnent leurs efforts et établissent ensemble un plan d’action dans le but de dynamiser la création ou l’expansion d’entreprises. C’est dans ce contexte que deux prix coup de cœur de la TAEL seront attribués.

Le premier soulignera l’excellence d’un projet de création d’entreprise par l’attribution d’une bourse de 500 $, tandis qu’une deuxième bourse de 250 $ sera accordée à un projet du volet scolaire.

Une nouveauté de cette édition : le prix Coup de cœur jeune entrepreneur international

Le Défi OSEntreprendre Lanaudière peut compter sur la participation d’un nouveau partenaire. La Société de développement international de Lanaudière (SODIL), par l’entremise de sa fondation, souhaite reconnaître les entrepreneurs qui auront développé une vision internationale dans le cadre de leurs projets d'affaires. Une bourse de 500 $ sera spécialement attribuée au lauréat de ce nouveau prix Coup de cœur.

Une concertation régionale

Le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration entre les établissements scolaires et les organismes de développement économique de la région. Le Défi OSEntreprendre est coordonné par Lanaudière Économique et est supporté par les acteurs locaux depuis 11 ans déjà.