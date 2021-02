Yves Perron et Gabriel Ste-Marie lancent un appel de solidarité afin de soutenir les cabanes à sucre

Avec l’arrivée de la saison des sucres, le député de Berthier‑Maskinongé et porte‑parole en Agriculture, Agroalimentaire et Gestion de l’offre, Yves Perron, ainsi que le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, unissent aujourd’hui leur voix à celle de l’Association des salles de réception et érablières du Québec afin de manifester leur appui envers les cabanes à sucre du Québec, durement touchées depuis le début de la pandémie. Depuis un an, c’est le quart d’entre elles qui ont dû cesser leurs activités agrotouristiques.

« Le secteur de la production acéricole est une belle richesse que nous avons au Québec et c’est le moment plus que jamais de lui apporter notre soutien. Nos érablières participent à la poursuite de nos traditions québécoises et culturelles. Aujourd’hui, les cabanes à sucre se mobilisent afin de nous servir une offre renouvelée et adaptée et nous répondons présents », a déclaré Yves Perron.

Par voie de communiqué, l’Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC) a souligné l’objectif du projet. « Sauver la tradition des sucres pour que nous puissions nous rassembler à nouveau dans ces lieux festifs, l’an prochain. Nos cabanes à sucre sont au bord de la faillite et si nous ne faisons rien, 75% d'entre elles risquent de disparaître », a affirmé Stéphanie Laurin, présidente de l’ASEQC.

« C’est donc dans un élan de solidarité que nous n’hésitons pas à démontrer notre soutien et à encourager la population à profiter allégrement de la présente saison des sucres. C’est une saison critique pour nos érablières qui ont été laissées à elles‑mêmes depuis le début de la pandémie », a renchéri Gabriel Ste-Marie.

Plusieurs cabanes à sucre offrent le service de repas pour emporter.

De plus, l’ASEQC a mis sur pied en collaboration avec l’agence Prospek, le site internet Ma cabane à la maison. La plateforme, conçue dans un élan de solidarité, est accessible partout au Québec, couvrant 196 points de cueillette et permettant aux consommateurs de commander des boîtes gourmandes.

Chacune des cabanes participantes a élaboré un menu composé de produits locaux à 90% et utilise des contenants et des emballages entièrement recyclables et fabriqués au Québec. Les boîtes gourmandes peuvent être récupérées dans les épiceries participantes.

Une autre collaboration au projet provient du secteur artistique. Les personnes ayant commandé une boîte gourmande pourront visionner un spectacle exclusif, webdiffusé et incluant la participation du duo 2Frères, de Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay.

« Ce projet est une magnifique occasion d’encourager l’achat local, de soutenir nos érablières et de leur démontrer que nous voulons conserver cette tradition typiquement québécoise. N’hésitons pas à profiter de la saison des sucres cette année! », a conclu Gabriel Ste-Marie.