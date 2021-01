Agro-100 Ltée de Joliette devient l’actionnaire principal de Axter Agroscience

Agro-100 Ltée de Joliette vient de faire l’acquisition d’un important bloc d’actions de la réputée firme Axter Agroscience inc. de St-Hilaire; ce qui fait de celle-ci l’actionnaire principal de cette une entreprise spécialisée dans le secteur des produits fertilisants intégrant de nouveaux biostimulants basés sur différentes technologies favorisant la stimulation des processus physiologiques naturels des plantes.

Ce bloc d’actions majoritaire était jusqu’ici détenu par un investisseur institutionnel spécialisé de l’Ouest canadien. C’est ce qu’ont fait savoir aujourd’hui les présidents et chefs de la direction des deux entreprises, Stéphane Beaucage, d’Agro-100, et Pierre Migner, d’Axter Agroscience.

« La beauté de ce virage stratégique réside dans le fait de la naissance d’une force décuplée en matière de recherche et développement (R&D) dont les retombées technologiques ne pourront que profiter à la clientèle de l’une et l’autre des entreprises » ont poursuivi les deux leaders.

Monsieur Migner a clairement indiqué que les deux entités conservent leurs autonomie et entière indépendance et que tous les employés d’Axter conservent leurs emplois, sans exception.

« Dans un contexte de croissance et de recherche d’autonomie alimentaire au Québec comme partout ailleurs au Canada, cette transaction devenait une option naturelle pour nos entreprises fondées respectivement en 1990 et en 1982 qui prendront ainsi pied encore plus solidement dans la cour des grands » a dit monsieur Beaucage, convaincu que de nouvelles perspectives de marchés s’ouvriront pour Agro-100 et Axter Agroscience, grâce à un positionnement concurrentiel respectif encore plus dynamique et synergique dans l’écosystème agricole nord-américain.

« Cette conjoncture nouvelle nous permettra de développer une synergie et une efficacité très robustes, tout ne nous donnant un meilleur accès bilatéral aux différents marchés », a soutenu de son côté le président de Axter Agroscience, Pierre Migner.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Celle-ci englobe les marques Herbu et Urbanature.