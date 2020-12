Gel du compte de taxes pour 2021 à Notre-Dame-des-Prairies

C’est lors d’une séance spéciale tenue le 17 décembre que le conseil municipal déposait pour adoption son budget pour l’exercice financier 2021 qui se chiffre, en excluant l’amortissement sur les immobilisations, à 11 934 000 $.

Tous les contribuables prairiquois verront leur compte de taxes afficher le même montant qu’en 2020, à moins qu’ils n’aient apporté des améliorations à leur propriété.

D’autres allégements ont également été adoptés par le conseil municipal afin de soulager les propriétaires pouvant vivre une situation financière délicate en lien avec la pandémie.

En plus du prélèvement des taxes municipales en quatre versements en vigueur depuis 2007, le conseil abolit la pénalité sur les retards de paiement pour l’année 2021 et réduit substantiellement le taux d’intérêt sur les arrérages de 2021.

Pour Suzanne Dauphin, mairesse, l’année 2021 en sera une d’espoir et de projets : « 2020 nous a permis de poursuivre la consolidation de nos acquis comme nous nous étions engagés à le faire au début de notre mandat. 2021 sera orientée vers le développement économique et les engagements. À cet effet, nous vous annonçons la création d’un fonds dédié aux initiatives environnementales. Ce budget sera additionné aux sommes déjà versées dans les différents programmes écologiques en place depuis plusieurs années. Nous serons en mesure de préciser les montants et les modalités d’application dès les premières semaines du mois de janvier 2021. »

Parmi les projets attendus, celui de la construction d’une patinoire réfrigérée et couverte est réclamé par la population.

Une demande de subvention a été placée au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique du Ministère de l’éducation à cet effet.

Une seconde demande d’aide financière a été placée au programme RÉCIM (programme Réfection et construction des infrastructures municipales) pour la rénovation et l’agrandissement du garage municipal, qui ne répond plus aux besoins grandissants de la Ville.

Sur le plan du développement économique, plusieurs volets retiendront l’attention dont l’accompagnement des différents promoteurs tout au long de l’évolution de leurs projets respectifs, la mise en place du nouveau plan d’urbanisme et la poursuite du développement du parc industriel.

Le budget annuel comprend aussi un programme triennal d'immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023, programme qui rime avec constance et pérennité, notamment en ce qui a trait au programme de maintien et de renouvellement des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie.

« L’expansion et l’évolution prendront une place considérable au cours de la prochaine année à Notre-Dame-des-Prairies. Mais la consolidation des acquis restera au cœur des priorités » conclut Mme Dauphin.