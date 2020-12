Budget 2021 : gel du compte de taxes à Joliette

Le conseil municipal de la Ville de Joliette a annoncé le gel du compte de taxes pour 2021, un exercice réalisé grâce à un suivi serré des dépenses et un cadre financier prudent qui a notamment permis de réduire la dette pour un cinquième exercice financier consécutif.

Pour parvenir à boucler ce budget, le conseil municipal n’a pas hésité à revoir les dépenses et à les ajuster en fonction de la situation.

En 2021, le total des charges municipales, sans l’achat d’électricité, se trouve augmenté de 1 332 290 $, une hausse de 3,1 %. Cette augmentation est cela dit palliée par la subvention versée par le gouvernement du Québec relativement à la COVID-19 et par l’ajout de valeurs au rôle d’évaluation foncière, c’est-à-dire de nouvelles constructions.

Dès janvier 2021, malgré quelques variations comparativement au budget 2020, le compte de taxes des citoyens sera donc identique à l’année passée.

Au final, le budget 2021 de la Ville de Joliette s’élève à 69,4 M$, une diminution de 1,1 M$ comparativement à l’an dernier.

Parmi les grands projets prévus en 2021, notons entre autres le réaménagement d’une partie des rues Sainte-Anne, Baby, Richard, Guilbault et Fabre, l’un des plus grands chantiers des dernières années, et la fin des travaux d’agrandissement du garage municipal prévue dans la première partie de 2021.

« Même si la vie a été mise sur pause en 2020, le conseil municipal n’a pas cessé de rêver pour sa ville et de planifier certains projets, évidemment de façon réaliste et prudente, toujours dans le respect de ses priorités et des besoins exprimés par les citoyens », a précisé le maire Alain Beaudry, soulignant du même

coup que d’autres interventions bénéfiques pour le milieu de vie joliettain sont prévues en 2021.

Dans le contexte actuel, le conseil municipal de la Ville de Joliette se dit fier du budget présenté, alors qu’il était primordial pour lui de ne pas augmenter les obligations financières des citoyens sans pour autant impacter les services et projets prévus pour la nouvelle année.

Le détail du budget 2021 est disponible en ligne sur le site de la ville.