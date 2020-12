Comment bien entretenir une couverture industrielle?

Les toitures ont une durée de vie d’environ 25 ans, mais pour qu’elles puissent aller au bout de leur pérennité et plus, il est essentiel d’en prendre soin et de vérifier leur état plusieurs fois par année. Il faut savoir que les couvertures sont ce qui permet aux bâtiments d’apporter une certaine dose de chaleur et de sécurité à ceux qui y travaillent. Elles sont les premières à faire face aux lourdes et rudes intempéries, d’où l’importance de bien les entretenir.

L’accumulation de résidus, de branches d’arbres et de mousses pourrait, à long terme, causer plusieurs dégâts importants et mettre en péril votre confort quotidien ainsi que la qualité de votre toiture. Le remplacement d’une couverture peut s’avérer être dispendieux. C’est pourquoi l’inspection annuelle de celle-ci pourrait vous amener à de simples réparations de toiture commerciale plutôt qu’à un revêtement complet de celle-ci.

Afin de vous aider à bien entretenir votre toiture pour les prochaines années, voici quelques conseils.

Faire une inspection complète

L’automne et le printemps sont les deux saisons idéales pour inspecter en profondeur votre toiture, qu’elle soit commerciale ou industrielle. En faisant appel à une équipe d’experts pour l’inspection, vous aurez une idée précise de son état et des éventuelles réparations à faire par la suite. En plus, vous connaîtrez les endroits qui sont davantage sensibles aux intempéries.

Faire son propre entretien

Si vous souhaitez faire plus d’économie, il est possible de faire l’entretien de la toiture vous-même en vérifiant certains éléments. Vous pouvez nettoyer la surface en commençant par retirer tous les résidus, les feuilles, les branches et les mousses qui pourraient boucher les drains.

Vérifier l’état de vos drains est également important, puisque s’ils sont trop bouchés, l’eau débordera et finira par entrer dans les fissures et causer des infiltrations d’eau qui, à la longue, endommagerait l’intérieur de votre maison.

À noter que pour pouvoir gérer vous-même l’entretien de votre toiture, vous devez vous équiper en conséquence, car cela pourrait être dangereux.

Prévenir les infiltrations d’eau

Une toiture abîmée peut causer des infiltrations d’eau, mais pas seulement. Afin de prévenir les dégâts d’eau, il peut être avantageux pour vous de vérifier la pente de votre terrain pour forcer l’eau à s’en écarter. Vérifiez l’état de vos gouttières et remplacez-les si nécessaire. Sceller davantage vos cadres de fenêtres pourrait également être une bonne solution.

Finalement, la solution pour bien entretenir votre couverture industrielle est simplement de rester attentif et de vérifier son état une à deux fois par année. En plus, vous devez la nettoyer régulièrement. Cela permettra à votre toiture d’aller au bout de sa pérennité, voire même de la doubler. Donc, cela vous permettra de faire des économies sur le long terme.