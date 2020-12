Mondou inaugure son 71e magasin à Saint-Charles-Borromée

Mondou a inauguré hier son 71e magasin dans la région de Joliette, plus précisément à Saint-Charles-Borromée. Située au 170, rue de la Visitation, cette succursale s'étend sur une superficie de 5 638 pieds carrés.

Par la même occasion, la firme a inauguré sa quatrième Zone adoption, à l'intérieur du magasin, pour chats provenant de refuges. Les visiteurs pourront y côtoyer plusieurs chats cohabitant en liberté, dans un espace de vie conçu sur mesure pour eux.

« Mondou désirait depuis plusieurs années déjà s’installer dans le marché de Joliette, où la population affiche une forte croissance. Située en plein cœur de la ville, notre nouvelle succursale de Saint-Charles-Borromée permettra de répondre aux besoins de notre clientèle résidant dans cette municipalité et dans toutes celles avoisinantes. De plus, l’ouverture d’une quatrième Zone d’adoption permet à Mondou de s’impliquer dans sa communauté, de s’en rapprocher, et de contribuer à une cause qui lui est chère, celle du bien- être animal », a affirmé Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.