Un nouveau programme pour soutenir les entrepreneurs en démarrage

Afin de bonifier l’offre aux entrepreneurs de la MRC de Joliette, le bureau de Services Québec de Joliette, par l’entremise de son organisme délégué, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), ainsi que de la SADC de D’Autray-Joliette, ont ouvert le nouveau programme d’accompagnement : la cellule de développement d’entreprise.

Grâce à ce partenariat, les adhérents pourront profiter d’une tarification accessible de 300$ plus taxes.

Présenté par la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec, les entreprises en développement pourront avoir accès à un accompagnement de qualité afin de mettre en place la structure nécessaire pour quitter le mode de survie entrepreneurial, d’accroître leurs connaissances et leurs compétences pour devenir de meilleurs entrepreneurs ainsi que de favoriser l’apprentissage des bons réflexes d’affaires.

« Les jeunes entreprises ayant été freinées dans leur élan par la crise actuelle doivent se ressaisir afin de basculer de la réactivité à la proactivité. Face à cette situation inédite, l’échec n’est pas une option. Il est primordial d'être bien outillé et accompagné afin de développer son entreprise en cohérence avec la nouvelle réalité d'affaires. » a expliqué Michel Ross, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.

La cellule de développement d’entreprise : un programme d’accompagnement pour les entrepreneurs dynamiques. Ce programme s’adresse spécifiquement aux entrepreneurs à fort potentiel de croissance qui sont en activité depuis plus de six mois et ayant un maximum de 10 employés à temps plein.

Ceux-ci pourront découvrir leurs profils de personnalité MPO et obtenir une interprétation afin d’adapter leurs approches à leur vraie nature.

En complément, ils participeront à six ateliers thématiques et interactifs en groupe, auront accès à un suivi personnalisé de six heures par entrepreneur et plus encore.

« C’est important pour la CDÉJ d’offrir ce genre d’opportunité à sa clientèle, surtout dans la situation actuelle où l’on souhaite assurer leur pérennité. En plus d’acquérir des compétences et des stratégies gagnantes en affaires, ce sera une occasion stimulante de générer des connexions intéressantes entre des entreprises à fort potentiel de croissance », a ajouté Ayoub Moustakbal, conseiller au démarrage d’entreprises de la CDÉJ.

Pour plus d’informations concernant le projet de cellule de développement d’entreprise ou pour vous

inscrire, contactez Ayoub Moustakbal (CDÉJ) par courriel ou par téléphone.

Les rencontres débutent le 9 décembre prochain.

À propos de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec

La Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ) est une entreprise qui soutient les entrepreneurs partout au Québec et qui offre des programmes d’accompagnement structurés pour les petites entreprises en développement et en croissance de moins de vingt employés.