La coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon en conférence pour Paris

La coordonnatrice de la Chambre de commerce Brandon, Annabelle Fréchette, sera conférencière au Direc Travel, le salon du tourisme indépendant de Paris, le 6 novembre à 12h45 (heure du Québec).

L’événement se fera de manière virtuelle et est gratuit.

Bien connue dans le domaine du blog voyage québécois, Annabelle Fréchette présentera sa conférence sous le thème : le développement touristique après une épidémie, l’exemple du territoire de Brandon au Québec.

Elle tentera également de convaincre les voyageurs français de jeter leur dévolu sur notre territoire dans le futur.

En plus d’être à l’emploi de la Chambre de commerce Brandon depuis un an, Annabelle Fréchette est aussi créatrice du blog voyage Matante A qui met en vedette son amour des voyages et de sa région de Lanaudière.

Elle fut invitée au Salon des blogueurs de voyage francophones en France en 2018 et a participé à plusieurs voyages de presse et partenariats au Québec et en France, notamment avec le collectif En France Aussi dont elle est ambassadrice.

Pour connaître tous les détails et s’inscrire, consultez le site du salon.