Obtenez des récompenses exclusives lorsque vous encouragez l'achat local !

Vous CONSOMMEZ LOCAL et vous aimez partager vos découvertes ? Il est temps de télécharger l’application FlipNpik, d’y partager vos adresses ou produits locaux favoris et d’obtenir, en retour, des RÉCOMPENSES EXCLUSIVES.

COMMENT FAIRE?



Pour chaque photo que vous publiez sur l’application mettant de l’avant un produit ou un commerce local vous recevrez des points Flip. Vos points Flip sont échangeables en

RÉCOMPENSES EXCLUSIVES chez certains commerçants. Que ce soit un repas pour deux gratuit ou un sac de café local gratuit ou un rabais, il y en aura pour tous les goûts. L’application FlipNpik est un moyen simple d’encourager l’ACHAT LOCAL en partageant ses découvertes tout en découvrant de nouveaux produits et commerces grâce aux récompenses réclamées.

Plusieurs artistes dont Jason Roy Léveillé et Florence K se sont joints à notre écosystème et sont devenus porte-paroles de FlipNpik qui est en fait un réseau social bâti par la communauté pour promouvoir leurs commerces de quartier favoris. Disponible sur iOs et Android retrouvez-y plus de 5 000 commerces répartis dans plus de 20 villes au sein de la province du Québec.

FlipNpik est la première application qui offre des récompenses uniques et tangibles aux utilisateurs chez les commerçants locaux de leur région.

Grâce à FlipNpik, les commerces locaux bénéficient du levier de la communauté qui contribue à leur générer une visibilité accrue par l’intermédiaire de la création et partage de contenu original et exclusif. En addition aux avantages sur l’application, les commerces ont accès aux Ambassadeurs FlipNpik, des utilisateurs locaux passionnés et dédiés qui créent régulièrement du contenu de haute qualité et qui promeuvent l’application sur les autres plateformes sociales.

PARTICIPEZ à la promotion de l’ACHAT LOCAL en vous joignant à FlipNpik pour la découverte et partage des charmes et secrets, produits et commerces du Québec et RÉCLAMEZ vos RÉCOMPENSES ! N’attendez plus et créez votre profil http://onelink.to/p2zyk4

Et à tous les utilisateurs passionnés locaux voulant activement promouvoir l’ACHAT LOCAL et les commerces et produits de votre quartier, joignez-vous à notre communauté d’Ambassadeurs, créateur de contenu, et faites découvrir vos coups de cœur tout en obtenant des privilèges offerts aux Ambassadeurs. Vous pouvez visiter notre site web pour plus d’informations sur le programme Ambassadeur.

www.flipnpik-na.com/ambassadeur