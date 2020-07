Plus d’ 1M$ en formation gratuite ont été offerts aux entrepreneurs du Grand Joliette

Grâce au Programme d’actions concertées pour le maintien à l’emploi (PACME) du gouvernement du Québec, la Chambre de Commerce du Grand Joliette a réussi à offrir plus d’un million de dollars en formation gratuite à la communauté d’affaires de la MRC de Joliette.

Il s’agit d’un investissement colossal pour le perfectionnement des entrepreneurs qui doivent aujourd’hui se réinventer et acquérir de nouvelles connaissances.

Faciliter l'apprentissage de nouvelles normes

«La CCGJ est fière d’avoir contribué au perfectionnement professionnel des entrepreneurs du territoire qui ont pu, grâce à ces initiatives, acquérir des compétences ou mettre à jour des connaissances essentielles dans le contexte actuel », souligne Pierre-Luc Bellerose, président.

«En tant que directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière, la formation me tient particulièrement à cœur. Je suis heureux que nous ayons pu outiller davantage nos membres à faire face aux enjeux de la relance en bonifiant leur savoir-faire. Développer de nouvelles qualifications s’avère primordial, d’autant plus que nous sommes tous en pleine transformation », conclut-il.

« À cause de la COVID-19, nous avons dû nous-même se réinventer et développer des services pour faciliter l’apprentissage de nouvelles normes », poursuit Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ.

« Nous avons saisi l’opportunité et affirmé notre leadership dans la communauté d’affaires en déposant des projets de formation de grande qualité via l’enveloppe du PACME qui était octroyée à la région de Lanaudière. Nous avons pu faire bénéficier les entrepreneurs la MRC de 1 million $ sur 50 millions $ en formation de toutes sortes ! Nous applaudissons haut et fort ce programme de financement qui était nécessaire pour les gestionnaires », mentionne la directrice.

Un grand éventail de formations courtes et gratuites

En plus de la cohorte en Leadership et habiletés de direction et la certification en stratégie adaptée à la crise sanitaire de la COVID de l’Institut du Leadership, la CCGJ offre également toute une série de formations continues en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière.

Ceci inclut une série de cours asynchrones que peuvent suivre les participants selon leur propre horaire de travail. De plus, de concert avec la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, la série de formations en ligne RE»»LANCE vient d’ailleurs d’être lancée et propose une série de Webinaires sur des sujets variés en lien avec la crise actuelle.

Que ce soit la restauration en temps de COVID, la gestion des ressources humaines ou le marketing numérique, ces formations gratuites de courte durée sont adaptées à la réalité des entrepreneurs de la MRC.