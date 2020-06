La CCGJ et la CDÉJ présentent "Re»LANCE", une série de webinaires gratuits

La Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) et la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) ont annoncé le lancement d’une toute nouvelle série de webinaires s’adressant aux entrepreneurs de la MRC de Joliette afin de les accompagner en cette période de relance économique.

Une programmation variée

Alors que la situation apporte son lot de nouveautés et l’obligation de se renouveler, la CCGJ et la CDÉJ offrent ainsi une variété de formations répondant directement aux enjeux actuels. Grâce au Programme d’actions concertées pour le maintien à l’emploi (PACME), ces webinaires sont offerts gratuitement aux entrepreneurs de la région.

« Nous souhaitions faire appel aux services d'experts et de spécialistes pour aider et supporter les entreprises dans leur processus de relance et de déconfinement », explique Ayoub Moustakbal, conseiller au démarrage d’entreprise à la CDÉJ.

Il ajoute: « Les sujets ont été choisis à la suite d’une consultation auprès des entrepreneurs de notre territoire et proposent des conseils et des meilleures pratiques adaptées à la situation de la COVID- 19 ».

Voici les webinaires de la série Re»LANCE :

6 juillet, 10h – Robert Dion, "La restauration après COVID"

16 juillet, 9h – Yves Renaud, "Vendre au temps de la COVID"

22 et 23 juillet, 9h – Alexandra Hamel et Mathieu Brassard, "Le marketing numérique"

10 septembre, 9h – Rachel Toupin, CPA, "Gestion de la liquidité"

15 et 22 septembre, 9h – Hélène Archambault, "Gestion des ressources humaines".

« Oui, il faut mettre en place des mesures d’hygiène physique, mais pour beaucoup d’entrepreneurs, les changements vont bien au-delà des règles sanitaires », mentionne Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

Elle conclut: « Il faut réapprendre à vendre, à communiquer de façon efficace et à gérer son équipe à distance et c’est pourquoi nous avons mis sur pieds cette série de webinaires. »