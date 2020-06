CDÉJ de Joliette : un soutien post-COVID-19 aux entreprises

Depuis le début de la COVID-19, l’équipe de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a été présente à toutes les étapes de cette situation sans précédent, afin d’aider les entreprises de son territoire à braver la tempête. En cette période de réouverture graduelle, le soutien offert s’adapte aux besoins des entrepreneurs.

Depuis le 15 avril, le gouvernement du Québec permet l’ouverture graduelle de certains commerces et entreprises. Les conseillers de la CDÉJ sont à l’œuvre pour les informer et répondre à leurs questions sur tout ce qui entoure leur relance progressive et les mesures d’hygiène obligatoires à mettre en place.

« Ce n’est pas toujours une mince affaire, témoigne Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ. Il y a énormément d’information qui circule et qui est véhiculée par différentes instances, ce qui peut parfois porter à confusion. Nos conseillers bénéficient de liens directs avec ces personnes-ressources et sont donc les mieux outillés pour centraliser l’information ».

Onze rencontres depuis le début de la crise

D’ailleurs, la CDÉJ poursuit toujours la coordination du Comité stratégique local sur la COVID-19 au niveau du développement économique. Depuis le début de la crise, 11 rencontres ont été organisées virtuellement, afin d’assurer une planification et une concertation des actions des acteurs du milieu dans la MRC de Joliette.

Ce sont 33 participants qui se rencontrent de façon hebdomadaire, provenant de 24 organismes et ministères différents, pour assurer une couverture maximale de l’état de situation.

L’innovation en appui aux entreprises

Le service de maillage en innovation technologique du Living Lab Lanaudière, propulsé par la CDÉJ, n’a pas dérougi depuis le mois de mars, bien au contraire. À ce jour, le projet a rencontré une quinzaine d’entreprises de divers domaines pour initier d’éventuels projets, dont certains découlent directement de la crise de la COVID-19.

« L’évidence saute aux yeux, l’innovation technologique dans les entreprises est essentielle et doit se mettre en place dès maintenant. La présence du Living Lab dans Lanaudière est maintenant pertinente plus que jamais et nous accompagnerons un maximum d’entreprises dans leur virage numérique selon leurs besoins, et ainsi créer encore plus de valeur et de retombées positives pour tous », mentionne Mme Mailhot.

Une série de six webinaires dédiés à l’innovation a également été initiée. À ce jour, cinq d’entre eux ont été présentés et ont attiré plus de 60 participants et panellistes. L’objectif est de sensibiliser les PME à l’importance d’innover et de faire connaître davantage les services offerts par le Living Lab.

Pour en savoir plus sur le service de maillage du Living Lab Lanaudière, visiter le www.livinglablanaudiere.com

En soutien aux entrepreneurs

L’équipe de la CDÉJ est à pied d’œuvre depuis le début de la pandémie afin de soutenir les entrepreneurs qui ont des besoins ou questionnements en lien avec la crise actuelle, ou leur développement habituel.

Tous les entrepreneurs de la MRC de Joliette qui ont besoin de soutien ou d’accompagnement sont invités à visiter le www.cdej.ca, où ils trouveront les informations pertinentes sur nos services habituels et bien plus. Ils peuvent également joindre directement l’équipe de la CDÉJ en consultant le www.cdej.ca/equipe.