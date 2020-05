Dadgad Communications numériques voit le jour à Saint-Félix-de-Valois

Après plus de cinq ans comme directeur des communications et du développement culturel à la Ville de Saint-Gabriel, Patrice Jetté fait le grand saut et fonde Dadgad Communications numériques, une entreprise de web marketing qui se spécialise dans la conception de sites Web, la gestion de pages et de stratégies publicitaires Facebook et dans la coordination de campagnes d'emails marketing.

« C’est un grand jour pour moi, lance Patrice Jetté. Les entreprises se tournent de plus en plus vers le web et les médias sociaux pour leur développement d’affaires, mais il y a malheureusement pour elles encore peu de ressources sur le territoire pour les accompagner. Ce qu’on veut chez Dadgad, c’est faire résonner leur marque autrement », ajoute-t-il du même souffle.

Pour marquer le coup, Dadgad Communications numériques fait tirer une conception de site web gratuite. De plus, profitant du PACME, Dadgad Communications numériques a mis sur pied un programme de formation afin que les dirigeants de petites entreprises et les travailleurs autonomes soient justement automnes avec la conception et la mise à jour de leur site web de même qu’avec la gestion de leur page Facebook.

Pour en apprendre davantage sur les services offerts par Dadgad Communications numériques, visiter le site www.dadgad.ca