La Journée de l'innovation et du Living Lab Lanaudière se profile

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a lancé hier la programmation de la première édition de la Journée de l’innovation qui se tiendra le vendredi 3 avril prochain au Château Joliette. Cet évènement d’envergure culminera avec le lancement officiel du Living Lab Lanaudière.

« Ce sera une excellente occasion pour les participants de se mettre en mode innovation, explique la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot. Le but du Living Lab, c’est d’éveiller nos entrepreneurs aux solutions offertes par la technologie ». Le Living Lab de Lanaudière est en activité depuis quatre mois. Il a permis de jumeler quatre entreprises avec des startups technologiques. « Ces maillages permettent aux entreprises d’ici d’utiliser l’innovation comme levier pour trouver des solutions concrètes aux défis auxquels elles font face », ajoute Mme Mailhot.

Avec pour mission de mieux outiller le milieu des affaires face aux enjeux technologiques, le Living Lab Lanaudière se veut une zone d’expérimentation réelle où entreprises et startups travaillent ensemble pour cocréer, expérimenter et innover. La première Journée de l’innovation, qui sera l’occasion pour tout Lanaudière inc. de participer à de nombreux ateliers et conférences, s’inscrit parfaitement dans cette mission.

L’an dernier, la CDÉJ avait déjà piqué la curiosité des entrepreneurs avec sa conférence Desjardins sur les technologies numériques. Ayant suscité un grand intérêt, l’événement de deux heures se transforme en congrès, proposant une programmation éclectique avec la présence de Robert Verreault, directeur général de l’usine Bridgestone de Joliette, un panel d’entrepreneur lanaudois, une activité mashup et bien plus! Microconférences et atelier sur l'innovation sont au menu.

C’est dans une situation de rareté de main-d’œuvre, d’automatisation et dans un contexte où la productivité des entreprises est un enjeu important, que cette rencontre annuelle prend tout son sens : « Ce projet novateur contribue à créer un milieu d’affaires attrayant et permet de faire rayonner l’ensemble de notre territoire », souligne le préfet de la MRC de Joliette, Alain Bellemare.

Les inscriptions ont débuté.