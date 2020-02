Chambre de commerce de Joliette : du réseautage dès ce soir au souper tournant

La Chambre de Commerce du Grand Joliette propose de réseauter, à l’occasion de son 19e Souper Tournant qui a lieu aujourd'hui dès 17 h, au Jolodium, situé au 12, rue Richelieu à Notre-Dame-des-Prairies.

Présenté par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le Souper Tournant accueillera les gens du monde des affaires, rassemblés dans un seul et unique but : celui d’élargir leur réseau.

Le concept est simple. Lors de ce souper quatre services, les convives sont invités à changer de table après chaque plat afin de maximiser le nombre de leurs contacts. Chaque service est animé autour d’un thème visant à faciliter les échanges entre les participants. C’est l’occasion de rencontrer de nouveaux entrepreneurs ayant des réalités similaires et établir des liens avec de futurs partenaires. Il en coûte 40 $ pour les membres de la Chambre et 50 $ pour les non-membres.