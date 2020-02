Le mardi 18 février, ça va tourner à la CCGJ

La Chambre de Commerce du Grand Joliette vous invite à venir réseauter, à l’occasion de son 19e Souper tournant qui aura lieu le mardi 18 février, dès 17 h, au Jolodium, situé au 12, rue Richelieu à Notre-Dame-des-Prairies.

Présenté par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, en collaboration avec, Femmessor région Lanaudière, en collaboration avec la CDÉJ, la SADC de d’Autray-Joliette et HAMSTER +, le papetier, le libraire ainsi que plusieurs autres partenaires, le Souper tournant accueillera les gens du monde des affaires, rassemblés dans un seul et unique but : celui d’élargir leur réseau.

Le concept est simple. Lors de ce souper quatre services, les convives sont invités à changer de table après chaque plat afin de maximiser le nombre de leurs contacts. Chaque service est animé autour d’un thème visant à faciliter les échanges entre les participants. Le tout se déroule dans une ambiance conviviale, décontractée et propice aux affaires.

C’est l’occasion parfaite pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs ayant des réalités similaires et établir des liens avec de futurs partenaires.

Il en coûte 40 $ pour les membres de la Chambre et 50 $ pour les non-membres. Ceci inclut le repas 4 services et 1 consommation.