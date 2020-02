La Brasserie La Broue Sport, bientôt à Joliette

Une nouvelle brasserie sportive ouvrira bientôt ses portes à Joliette. La Broue Sport prendra ses quartiers au 25, Gauthier Sud. Couvrant une superficie de 4 200 pieds carrés, l’édifice a été rénové de fond en comble.

« Les sportifs vont vivre une expérience et découvrir une ambiance particlière et peu commune dans la région avec une décoration originale et authentique, de véritables chansonniers de brasserie et une multitude d’écrans de télévision pour visionner les événements sportifs les plus importants », indique le restaurateur Michel Arsenault.

25 nouveaux emplois

Prévoyant accueillir ses premiers clients vers le début du mois de mai prochain, La Broue Sport comptera environ 200 places à l’intérieur et 125 places supplémentaires sur sa terrasse extérieure.

La Broue Sport offrira un menu typique d’une brasserie : steak, brochettes et Fish and Chips, mais également pizza, ailes de poulet, côtes levées, Hamburger steak, tartare, pâté au saumon et rôti de palette au goût du jour, entre autres.

Pour ce qui est des bières, on y retrouvera tous les produits standards en bouteille et en fût, mais aussi quelques produits de microbrasserie. L’ouverture de La Broue Sport en mai prochain créera environ 25 nouveaux emplois.