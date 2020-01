Chambre de commerce: "Living Lab Lanaudière" et une conférence sur l'innovation au menu

La Chambre de Commerce du Grand Joliette reçoit, lundi 13 janvier prochain, à l’Hôtel Château Joliette Nicolas Framery, directeur général de la Corporation de Développement Économique de Joliette (CDÉJ) ainsi que Noah Redler, fondateur d’Arche Innovation. Ils viendront parler du Living Lab Lanaudière. Les convives sont attendus à compter de 11 h 45 dans le cadre d’une conférence intitulée : "L’Innovation, moteur de développement économique et facteur nécessaire à la prochaine génération de travailleurs".

La conférence Le Living-Lab Lanaudière vient de voir le jour dans la MRC de Joliette. Son objectif? Aider les entreprises d’ici à intégrer plus rapidement les innovations technologiques et préparer la main d’œuvre aux technologies de demain. Cette conférence vise à présenter le Living-Lab Lanaudière mais aussi, à expliquer en quoi une culture d’innovation peut contribuer à augmenter la productivité au travail et le développement d’un écosystème.

Qui sont les invités ?

Nicolas Framery est directeur de la CDÉJ à laquelle la MRC de Joliette délègue son mandat de développement économique local. La CDÉJ offre plusieurs services aux entreprises du territoire. Services-conseils, formation, financement ou recherche de financement, la structure accompagne gratuitement l’entreprise dans tous ses cycles de vie. En 2017, celle-ci a lancé une réflexion sur la plus-value de doter la MRC de Joliette d’un projet structurant de type incubateur ou accélérateur d’entreprises.

Accompagnée d’Arche Innovation, elle a finalement mis sur pied un projet de Living-Lab, dont le lancement officiel aura lieu sous peu. Noah Redler est le fondateur d’Arche Innovation et l’ancien directeur du campus de la maison Notman à Montréal. Noah est impliqué dans la communauté des jeunes entreprises depuis des années, d’abord en tant que volontaire à titre de gérant de la communauté montréalaise pour StartUp Canada, mais aussi comme fondateur de l’évènement le Mashup Entrepreneurial MTL. Il est cofondateur de La Tournée des Entrepreneurs et il a été membre du Bureau de direction du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. En 2015, il a été nommé l’un des “25 leaders qui feront bouger le Québec” par Les Affaires.

Lors du dîner, la CCGJ remettra le titre de personnalité du mois à Joliette Ford Lincoln et soulignera le 65e anniversaire de Dunton Rainville, avocats et notaires.

Il déjà possible de s'inscrire auprès de Caroline Latendresse par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 759-6363, poste 504.