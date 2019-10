La Chambre de commerce accueille la conférence de Nicolas Duvernois, PDG de Pur Vodka

La Chambre de Commerce du Grand Joliette s'apprête à recevoir lundi 4 novembre prochain, à l’Hôtel Château Joliette, Nicolas Duvernois, PDG de PUR Vodka et de Romeo’s Gin, ancien dragon et homme d’affaires réputé. Il donnera une conférence intitulée "Entreprendre à l'état pur – De concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde". Les convives sont attendus à compter de 11 h 45.

Entrepreneur dans l’âme, Nicolas Duvernois a toujours eu la tête pleine d’idées. C’est en 2006, en vivant une première expérience catastrophique en affaires, qu’il décide de fonder "Pur Vodka". Ne connaissant absolument rien du domaine, c’est en tapant le mot vodka dans le moteur de recherche Google que tout a commencé. Afin de financer le tout, il a été employé de la salubrité dans un hôpital de nuit et développeur de vodka de jour pendant près de 4 ans.

Aujourd’hui à la tête de Pur Vodka, l’une des vodkas les plus médaillées au monde et de romeo’s gin, ses différents projets ont le vent dans les voiles. Nicolas est également auteur du best-seller "Entrepreneur à l’état PUR", chroniqueur vedette du journal Les Affaires, conférencier, cofondateur du mouvement Adopte Inc. qui supporte les entrepreneurs émergents, et au printemps dernier, on l’a retrouvé comme Dragon dans la populaire série télévisée «Dans l’œil du dragon» diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

La conférence

Une conférence unique, une histoire extraordinaire, parsemée d'humour et d'anecdotes! L'audience va vivre un grand spectre d'émotions; du rire à la tristesse, du stress au soulagement.

Nicolas Duvernois amène son auditoire dans les coulisses de l’entrepreneuriat, dans l’antichambre du succès. Une histoire rocambolesque d’un jeune parti de rien... ou plutôt parti d’une première expérience catastrophique en affaires et qui, en quelques années, est passé d’employé de salubrité de nuit dans un hôpital pour enfants, à créateur d'une des vodkas les plus récompensées.

Le prix de l'entreprise du mois à Cryos et à la Fonderie Cormier

Lors du dîner, la CCGJ remettra le titre de personnalité du mois à l’entreprise Cryos et à la Fonderie Cormier. Dans une ambiance propice aux échanges, le Comité de la Chambre invite à partager un délicieux repas en compagnie de gens d’affaires passionnés ayant à cœur le développement de leur région, tout en s'informant sur un sujet d’actualité.

Il est possible de s'inscrire auprès de Caroline Latendresse par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 759-6363, poste 504. La tenue des dîners-conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation de Dunton Rainville avocats et notaires du cabinet de Joliette.