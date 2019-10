Lors du Gala régional "MercadOr", sept entreprises de la région ont été récompensées

La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) a annoncé les gagnants du Gala régional "MercadOr" qui récompense les entreprises de Lanaudière s’illustrant à l’international. Le Gala, présenté par Desjardins Entreprises et qui se tenait au Musée d’art de Joliette, a réuni plus de 35 personnes et couronné les leaders en exportation de Lanaudière.

Le Gala a célébré les entreprises qui se sont illustrées dans les six catégories et deux sous-catégories suivantes:

Sous la catégorie "Implantation à l’étranger", la lauréate est "GMR Safety", un spécialiste manufacturier concevant des solutions innovantes pour la sécurisation des quais de chargement des entrepôts logistiques. La société a réalisé depuis 2016 une stratégie de pénétration de marché en France, notamment via l’embauche d’un représentant local, le développement de nombreux partenariats locaux puis l’ouverture d’une filiale en janvier à Lyon en France. En plus de la filiale française et du bureau de représentation en Allemagne, GMR Safety sera implanté aussi au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

La seconde catégorie était "Exportateur de services à valeur ajoutée" et c'est Summa Métal Architectural & Structural inc. qui l'a remporté. Celle entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication et l’installation de charpentes métalliques et de métaux ouvrés et architecturaux sur mesure. L’entreprise développe ses activités de conception et de fabrication aux États-Unis via sa filiale localisée à Miami, en Floride. Sur place, elle a relocalisé plusieurs employés et

ouvert un entrepôt pour faciliter ses opérations.

Sous la catégorie "Exportateur innovant" (avec notamment un chiffre d’affaires de plus de 5 millions), ce sont Les Équipements RH (Robert Hydraulique), manufacturier des échelles aériennes hydrauliques isolées et non isolées qui ont gagné le prix. Elle a su développer plusieurs machines spécifiques dans le domaine aérien.

Sous la catégorie "Exportateur innovant" (avec un chiffre d’affaires de moins de 5 millions), c'est ensuite l'entreprise Grandchamp Structure Design gagner qui a été couronnée. Fondée en 1985, celle-ci se spécialise dans la location d’équipements de réception et de chapiteaux, ainsi que dans la fabrication de structures autoportantes. L’entreprise a développé des produits ultras résistants, capables de supporter de grosses charges de neige et des vents à plus de 140 km/h. Plus de 95 % de ses ventes sur le marché américain proviennent de son site web.

Le "Nouvel exportateur" était Lait de poule cette année. Fondée en 2017, cette entreprise a pour mission de faire rayonner les nouvelles mamans en produisant des vêtements de maternité et d’allaitement uniques au monde. Dès le démarrage de l’entreprise, les ventes se sont développées outre Atlantique grâce aux outils de commercialisation en ligne et les réseaux sociaux.

Choisi comme "Leader à l’export", Les Fabrications Brandon, entreprise canadienne, fondée il y a 50 ans, oeuvrait dans le domaine de la soudure générale avant de se spécialiser comme manufacturier de bennes basculantes en 1993. Elle est aujourd’hui chef de file dans l’industrie des bennes basculantes en Amérique du Nord.

Pour une seconde fois lors de cette cérémonie, GMR Safety est lauréate dans la catégorie "Diversification de marchés" (avec un chiffre d'affaire de plus de 5 millions). L'entreprise a réalisé une belle croissance au cours des trois dernières années, en augmentant de 250% ses ventes via un développement d’activités dans 16 nouveaux pays. Aujourd’hui l’entreprise est présente dans plus de 20 pays.

La catégorie "Diversification de marchés" (avec un chiffre d'affaires de moins de 5 millions) a vu International Tire Repair Solutions inc. l'emporter. Sa mission est d’être un leader mondial dans la formation et l’innovation de produits de qualité pour la réparation et l'entretien des pneus. Fin 2017, l’entreprise a installé un centre manufacturier à Terrebonne, où les produits sont fabriqués et distribués aux clients. À partir de 2013, l’entreprise a développé les marchés export en commençant par ; l'ouest Canadien, les États-Unis, le Mexique, Costa Rica, Colombie et Tanzanie. Puis, en 2018-2019, elle a ouvert les marchés du Chili et de la Russie.

Prochaine étape: le Gala provincial MercadOr

Les gagnants de chaque ORPEX du Québec seront ensuite en lice pour obtenir une place comme finaliste au Gala MercadOr Québec, animé cette année par Nicolas Duvernois, fondateur de Pur Vodka. Les entreprises finalistes pourront représenter leur région lors de cet événement, le 20 novembre prochain à Laval.