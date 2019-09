Patrimoine immobilier : nos conseils pour vous lancer sans risques

L’immobilier est toujours une bonne stratégie que ce soit pour investir dans sa résidence ou dans le locatif, mais il faut savoir de faire les bons calculs pour ne pas se tromper. Nos conseils pour réussir.

1) Avoir des liquidités

Quand on décide d’investir dans des logements locatifs, mieux vaut miser sur des emprunts hypothécaires pour les acquérir. Avec 5% de mise de fonds sur une transaction à bon prix, les loyers couvriront les échéances en totalité. Vous pourrez ainsi financer sans problème les éventuels travaux et l’entretien courant que vous déduirez en plus de votre impôt. En outre, en mettant votre immeuble en gestion immobilière à Laval, vous n’aurez pas à vous occuper de choisir un locataire solvable ni à encaisser les loyers.

2) Investir dans des quartiers porteurs ou en devenir

Pour vous assurer de toujours bien louer votre logement, il faut choisir des lieux où la demande est forte pour être sûr de louer vite. Pour réaliser une plus-value, misez aussi sur des quartiers qui montent.

3) Choisir un logement à fort taux de rendement

Le type de bien est important pour augmenter le rendement de votre investissement. Un logement avec trois chambres se louera plus facilement, mais se revendra aussi plus vite. Ces biens sont les plus recherchés par les familles ou les étudiants en colocation.

4) Obtenir un bon taux

Le coût de l’argent peur s’avérer élevé en fonction de votre profil et de votre mise de fonds. Vous ferez une bien meilleure affaire si le taux de votre emprunt hypothécaire est bas. Là encore, il faut montrer patte blanche : si vous avez de l’épargne et une bonne cote de crédit, vous serez en mesure de négocier un bon taux. Magasinez les banques pour faire jouer la concurrence et gardez en tête que le taux peut parfaitement être renégocié tous les 5 ans.

5) Économiser l’assurance-crédit

L’assurance d’un crédit hypothécaire a une réelle incidence sur le coût global de votre acquisition, surtout si la durée est longue. Le taux est en effet calculé sur toute la durée de l’hypothèque et non sur le capital restant dû. Mais vous pouvez faire l’économie de ce poste en apportant 20% de mise de fonds. Attention, gardez quand même des fonds pour les taxes dont il faudra vous acquitter auprès de la municipalité et pour faire face à d’éventuels imprévus.