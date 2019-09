Nouveaux terrains  au Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

La Régie lntermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles a procédé, récemment, à l’inauguration officielle de son tout nouveau service de camping sauvage. Accessibles via la porte d'entrée de Saint-Jean-de-Matha, les 22 terrains sans service sont en fonction depuis le 19 juillet dernier.

Chaque terrain est équipé d’un foyer et d’une table de pique-nique. Les frais de location sont de 33 $ par nuit par terrain incluant l’accès quotidien au parc. Il est également possible d’y emmener son animal de compagnie moyennant des frais additionnels.

De plus, l’organisation est fière de souligner la tenue d’une entente de partenariat avec la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière qui a permis l'acquisition de nouveaux équipements dans le but d’optimiser l’expérience client. Grâce à la généreuse contribution de 10 000 $ reçue, la Régie a pu se doter d'une voiturette de golf afin d’aider les campeurs à déplacer leurs bagages entre le stationnement et leur terrain de camping. La somme reçue a aussi permis la construction d’un petit dépanneur ayant pour but de permettre aux visiteurs du site de se procurer des collations et autres commodités sur place.

Rappelons que le mandat principal des administrateurs du Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles est d'assurer la conservation, le développement et la mise en valeur de ce précieux élément du patrimoine naturel de Lanaudière. Le parc possède trois entrées, soit une à Saint-Jean-de-Matha, une à Sainte-Mélanie et une à Sainte-Béatrix.

Pour plus d’information au sujet du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles et connaître toutes les informations www.parcdeschutes.com ou communiquez avec le parc par téléphone au 450 883-6060.