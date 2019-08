3 solutions pour réduire vos coûts de prospection commerciale

Pour toute entreprise à but lucratif, l’expansion est la priorité. Lorsqu’il crée sa compagnie, un entrepreneur rêve généralement de la voir grandir rapidement pour atteindre la plus vaste population possible. Que ce soit par la qualité du produit, les valeurs éthiques de l’entreprise, des prix concurrentiels ou des campagnes de marketing efficace, les différents employés, gestionnaires et collaborateurs de la compagnie font tout en leur pouvoir quotidiennement pour amener l’entreprise plus loin. Pour se faire, il est essentiel de faire de la prospection commerciale, soit d’attirer de nouveaux clients. Il existe deux types de stratégie de communication soit le B2B (Business to Business (compagnie à compagnie) qui vise à promouvoir son produit ou son service à d’autres entreprises et le B2C (Business to Clients (compagnie aux clients)) qui est quant à lui ciblé au niveau de la population et des particuliers pouvant potentiellement acheter le produit. Certaines solutions peuvent s’appliquer aux deux stratégies et d’autres sont plus ciblées. Par contre, dans tous les cas, ces solutions peuvent être couteuses, voici donc 3 astuces pour réduire vos coûts de prospection commerciale.

Les logiciels CRM

Choisir l'implantation d'un CRM (Customer Relationship Management ou logiciel de gestion de la relation client) pourrait être la solution qui propulsera les activités de votre compagnie à moindre coût. Ce type de logiciel permet de gérer efficacement les dossiers des clients spécifiques et de dresser des portraits afin de mieux cibler les campagnes publicitaires et les autres activités marketing. Il est donc possible de sauver beaucoup de temps et d’argent en augmentant ses chances que les actions aient la portée espérée et en maintenant une relation privilégiée avec le client.

La publicité

La publicité est davantage ciblée vers le B2C. Par contre, comme une large clientèle est souvent un gage de succès pour une compagnie, la publicité peut aussi influencer indirectement le B2B. De nos jours, avec l’importance que prennent les réseaux sociaux, les plateformes publicitaires se multiplient, se personnalisent et se ciblent davantage. De plus, la publicité sur les réseaux sociaux peut être peu couteuse et avantageuse si elle est réalisée intelligemment en fonction de la clientèle recherchée.

Le personnel spécialisé

Pour une campagne de prospection commerciale dirigée vers le B2B, engager des employés spécialisés dans la vente et la prospection de nouveaux clients commerciaux est très pertinent. Si ceux-ci sont formés adéquatement de sorte à bien maîtriser les différents enjeux de la compagnie et à être en mesure de vendre le produit, ils pourraient attirer plusieurs clients et ainsi faire fructifier votre entreprise et ce à moindre coût.