La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie soutient Jeff Maurice dans l’expansion de l’entreprise Location Aqua terre, anciennement intitulé Location marine expert. Située à Saint-Donat, l’entreprise s’articule autour de la location d’embarcations, offre le service de réparation de véhicules récréatifs de tout genre et propose l’entreposage de ceux-ci. Grâce au soutien financier reçu via le Fonds d’investissement de la SADC Matawinie, l’entreprise bénéficiera d’équipements supplémentaires.

L’entreprise offre depuis maintenant 4 ans la location d’un large éventail d’embarcations variées. Que ce soit en formule tout incluse, pour une journée familiale ou bien une virée entre amis plus sportive, Location Aqua terre inc. souhaite concrétiser le rêve aquatique de sa clientèle. L’entreprise offre également le transport de bateaux motorisés pour une mise à l’eau dans le lac Ouareau ou le lac Archambault, tous deux situé à Saint-Donat. Monsieur Maurice pourvoit aussi la réparation, l’entretien et l’hivernation de bateaux. De par ailleurs, le propriétaire a fait l’acquisition en 2017 d’un garage avec terrain lui permettant ainsi d’exercer un service d’entreposage d’embarcations extérieur totalisant une cinquantaine d’emplacements.

Dans le cadre de l’expansion de l’entreprise Location Aqua terre et afin de répondre à toutes les attentes de ses clients, l’achat de véhicules récréatifs supplémentaires comblera les besoins aux fins de location. La municipalité de Saint-Donat étant située dans une région montagneuse, les nombreux sentiers 4 saisons pour VTT qui y sont aménagés sont considérés de type sportif et intermédiaire en plus d’être situés à proximité de l’entreprise Location Aqua terre, ce qui facilite grandement le déplacement des clients qui louent un véhicule récréatif pour la journée. Cette expansion aura donné la possibilité à Monsieur Jeff Maurice d’élargir l’apport de son entreprise.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis plus de 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève. Elle accompagne ses clientèles dans l’acquisition de nouvelles compétences managériales par des activités de formation et des événements de réseautage d’affaires et mets en place de projets innovants en concertation avec le milieu.