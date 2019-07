La SADC soutient Alexandre Allard dans la création de l’entreprise A. Allard Excavation

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie est fière de soutenir monsieur Alexandre Allard dans la création de l’entreprise A. Allard Excavation, située à Rawdon. Grâce au soutien financier reçu via le programme Stratégie jeunesse de la SADC Matawinie, qui inclut une exemption d’intérêts de deux ans, l’entreprise a été en mesure d’effectuer l’achat d’équipements nécessaires tel l’achat d’un camion dix roues, un fardier pour le transport de la machinerie ainsi qu’un camion de transport.

Créée à l’automne 2018, l’entreprise A. Allard Excavation œuvre dans le domaine de la construction. Principalement articulée autour des services d’excavations et de mise en place de systèmes de traitement des eaux usées, l’entreprise offre un service de qualité, basé sur des connaissances techniques approfondies. L’objectif premier est d’offrir un service qui combine simultanément la mise en place du système de manière professionnelle ainsi qu’une compréhension de l’ensemble du processus dans le but de permettre aux clients de mieux comprendre les options qui s’offrent à lui, mais aussi de guider ceux-ci vers un choix éclairé en étant en pleines connaissances des phases du procédé.

Monsieur Allard détient un diplôme d’études collégiales en technologies du génie civil. Possédant un bagage de compétences reliées à l’environnement, au traitement des eaux usées ainsi qu’en mécanique des sols, Alexandre Allard possède un amalgame d’expériences variées. Ayant notamment acquis de l’expérience de travail directement sur le terrain, cela lui a permis de mettre en pratique de nombreuses connaissances théoriques, mais aussi de voir la réalité du milieu de la conception, du dimensionnement, en plus de la réfection de système de traitement des eaux usées.

La SADC Matawinie est fière d’avoir soutenu Monsieur Allard dans la création de son entreprise par de l’accompagnement et un soutien financier via son programme Stratégie jeunesse.

La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de développement socioéconomique qui travaille au dynamisme de sa collectivité depuis plus de 25 ans. Fidèle à son mandat, elle offre des produits financiers flexibles aux entreprises en démarrage, en croissance et en relève. Le programme Stratégie jeunesse de la SADC, encourage l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise par des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans. Il peut atteindre une contribution maximale de 25 000 $.