4 conseils pour optimiser la préparation de vos commandes

Préparer une commande consiste à collecter un ou plusieurs produits dans un espace de stockage pour les expédier au client. Plusieurs étapes sont nécessaires : prélèvement au bon endroit, tri pour identification, emballage avant expédition. Sans une organisation précise de l’entrepôt, de nombreuses erreurs sources de perte de temps peuvent être commises retardant ainsi l’envoi. Comment les réduire et gagner ainsi en productivité ?

1)Optimiser l’itinéraire de préparation des commandes

Une adresse picking (adresse de prélèvement des articles) rallonge le temps de préparation des commandes. Pour être plus efficace, il faudrait rassembler les produits les plus vendus au même endroit et prévoir une zone de rassemblement où déposer ceux à expédier. Vous éviterez ainsi les retours en arrière.

Il existe même des solutions très fiables de préparation automatisée. Le voice picking par exemple donne des instructions vocales au manutentionnaire via des écouteurs, le pick to light utilise un système de LED pour signaler les produits et la quantité à prélever.

2)Éviter les ruptures de stock

Un système de gestion des stocks informatisé associé à un système d’alerte automatique pour le réapprovisionnement rendra votre chaîne logistique plus efficace. Vous suivrez ainsi les mouvements du stock en temps réel, éliminant du même coup les pertes de temps liées au prélèvement, mais aussi au temps de fabrication. Ces logiciels sont également capables de répartir les commandes entre les opérateurs d’une manière plus équilibrée.

3)Choisir un système de référencement performant

Savoir où se trouve le bon produit au bon endroit est assurément la clé de la réussite de votre préparation de colis. Le code-barre est de ce point de vue un outil d’identification performant : les risques d’erreurs sont réduits.

4)Organiser les espaces d’entreposage

Pour qu’un rangement soit efficace, les produits doivent être accessibles rapidement. Il faut donc limiter la hauteur et la profondeur des zones de stockage. Les produits lourds seront de préférence entreposés en bas pour limiter les risques de chute. En installant des étagères métalliques modulables selon vos besoins, vous organiserez le rangement de vos produits selon leur nature et leur poids, par famille et sous-famille.

Vous pourriez même choisir des solutions de stockage automatisées pour limiter les manutentions d’objets lourds comme les rayonnages dynamiques ou les rayonnages à palette push-back. L’intérêt est d’assurer aussi la sécurité des salariés chargés de préparer les commandes. Dans ce but, des allées larges seront aménagées pour favoriser une circulation fluide des salariés.