Êtes-vous au top dans la gestion de votre budget RH?

Le budget est une dimension de la gestion d’entreprise que plusieurs entrepreneurs redoutent et craignent. C’est une étape complexe qui requiert beaucoup d’attention, d’analyses préalables, de considération et une grande rigueur pour s’assurer que la planification soit réaliste et en adéquation avec la philosophie et les activités de la compagnie. Le département des ressources humaines constitue l’une des principales dépenses de la majorité des entreprises. Dû à son importance dans le budget global, le département nécessite une planification budgétaire exhaustive et spécifique. Évidemment, la meilleure façon d’assurer une gestion efficace est d’installer un logiciel de gestion des ressources humaines qui vous permettra de sauver du temps en automatisant plusieurs processus et d’éviter des erreurs. Par contre, il est tout de même essentiel de connaître les bases afin d’assurer le bon fonctionnement du logiciel.

Quels sont les coûts?

Les dépenses dans le département des RH sont plus nombreuses qu’on ne pourrait l’envisager et il est primordial de toutes les considérer et de les étudier lors de la planification pour éviter les mauvaises surprises. Parmi les dépenses, on retrouve évidemment les salaires, les frais d’embauche et de licenciement et les frais reliés aux congés et aux vacances. Par contre, bien qu’ils constituent la majorité des dépenses du département, elles ne sont pas seules. On retrouve aussi tous les frais reliés à la fiscalité (impôts, taxes, etc.), la participation et l’intéressement, les cotisations, des frais reliés aux ressources nécessaires au travail des employés (téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, vêtements de travail, etc.) et plusieurs autres dépenses.

Les étapes

Comme la prévision du budget est un processus complexe qui requiert beaucoup d’analyses, de temps et de considérations diverses, il est essentiel de suivre certaines étapes pour s’assurer de ne rien oublier. Il faut tout d’abord faire une analyse complète des besoins de main-d’œuvre pour connaître le nombre d’employés nécessaires et leur fonction. Après cette étape, il faut analyser les possibles départs et embauches, dresser une liste des autres dépenses qui relèvent du département et analyser les possibles activités d’équipe et leurs coûts. Par la suite, vous pourrez construire une structure salariale pour s’assurer que les salaires sont cohérents d’un poste à l’autre et d’un individu à l’autre en fonction du budget total, de l’expérience spécifique, du degré de difficulté de la fonction, du niveau d’étude et de l’ancienneté. Évidemment, ces étapes sont un exemple et ne constituent pas un modèle complet et immuable. Chaque entreprise étant différente, la gestion des ressources humaines et de ses budgets diffère également d’une compagnie à l’autre.