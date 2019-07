La Brasserie Macferly lance officiellement une nouvelle bière brassée : La Vaillante

La Brasserie MacFerly est une nouvelle marque de commerce de bière qui est en commercialisation depuis deux mois chez plusieurs détaillants de la région. Sa mission est de collaborer au maximum avec les producteurs locaux afin de créer ses recettes de bière et d’être ainsi un vecteur de transmission de l’histoire du Québec et de l’Écosse à travers de brefs moments historiques sur ses propres canettes.

À ce jour, la Brasserie MacFerly comporte quatre sortes de bières en circulation, soit une IPA (La St-Eux), une bière Écossaise (La SiBell), une Kolsh (La Maurice) et une Blanche aux camerises (La Vaillante).

Lancement officiel de La Vaillante

Les 28 et 29 juin derniers avait lieu le festival Cultura, Expo Rive-Nord à l’Assomption, et la Brasserie MacFerly était présente en tant qu’exposant pour l’occasion. Les propriétaires en ont profité pour procéder au lancement officiel de La Vaillante, une bière brassée en collaboration avec le producteur de camerises bien connu de la région de l’Assomption, soit Camerise et compagnie.

Étaient présents, outre les propriétaires, Steve et Eric Ferland, le maire de l’Assomption, M. Sébastien Nadeau, les conseillères, Mme Chantale Brien et Mme Nathalie Ayotte, ainsi que la députée fédérale de la région de l’Assomption, Mme Monique Pauzé, ainsi que les deux propriétaires de Camerise et compagnie, soit Mme Maryse Turgeon et M. Pascal Goulet. Le lancement fut un succès sur toute la ligne.

La Vaillante est une bière qui rend honneur aux femmes qui ont tressé la ceinture fléchée dite la ceinture de L’Assomption ainsi qu’aux femmes fortes du Québec qui ont forgé notre nation telle que nous la connaissons à ce jour.

La Brasserie MacFerly compte également se positionner dans la région de façon accrue avec l’annonce de l’ouverture d’un broue-pub dans cette belle région où sera brassé tout ce qui est destiné à la consommation sur place. Le commercial continuera d’être brassé aussi en partenariat avec la microbrasserie Broadway à Shawinigan.