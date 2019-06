Les restaurants McDonald’s de la région amassent un impressionnant montant de 30 000 $ lors de la 14 e édition du Grand McDon

Les restaurants McDonald’s des Galeries Joliette, du Wal-Mart de Joliette, de Saint-Jean-de-Matha, de Rawdon, de Joliette, de Notre-Dame- des-Prairies, de Berthierville, de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Lavaltrie, de Louiseville, de Saint-Jacques et de Saint-Félix-de-Valois ont amassé des fonds dans le cadre de la 14e édition du Grand McDon qui avait lieu le mercredi 8 mai dernier.

Par cette activité de financement annuelle, les restaurants participants ont accueilli les dons de la population lanaudoise au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette année, c’est la somme impressionnante de 30 000 $ qui a été versée au fonds dédié à la pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

Les 12 restaurants McDonald’s participants ont versé un don de 1 $ à la fondation sur chaque sandwich Big Mac®, McCafé® et Joyeux festinMD vendu. Pompiers, ambulanciers, policiers, mascottes et artistes étaient présents dans les différents restaurants de la région afin de rencontrer la population et d’amasser des dons pour les enfants!

Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a permis d’amasser plus de 35 millions de dollars pour l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, pour les Manoirs Ronald McDonald et pour de nombreux autres organismes de bienfaisance pour enfants partout au Canada. À travers ses 14 éditions au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, celle-ci tient à souligner que ce sont près de 245 000 $ qui lui ont été remis à ce jour.

« La fondation est extrêmement fière d’être associée pour une quatorzième année au Grand McDon. Chaque édition permet l’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie et spécialisés aux besoins de la jeune clientèle du CHDL. L’argent amassé a un impact réel sur le bien-être des tout-petits et aide à les garder dans la région, près de leurs proches. », souligne Caroline Martel, directrice générale de la fondation. Cette dernière en profite pour remercier encore une fois Martin Harvey, Cédric Harvey et Jessica Harvey, propriétaires des 12 restaurants, pour leur implication et leur volonté d’améliorer les soins et services offerts aux enfants de la région et à leur famille.