La Chambre de Commerce du Grand Joliette présente son conseil d’administration pour la saison 2019-2020

Suite à son assemblée générale qui s'est tenue le 11 juin dernier, la Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d'annoncer la nomination des membres de son conseil d'administration pour la prochaine saison.

Voici donc la composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Joliette :

Monsieur Jean-François Bélisle | Musée d’art de Joliette

Monsieur Guy Bénard | Banque de développement du Canada (BDC)

Me David Couturier | Dunton Rainville, avocats et médiateurs

Monsieur Jean-Sébastien Martin | Centre culturel de Joliette

Madame Éliane Neveu | Champs Gourmands

Madame Sandra Bayeur | Fleetinfo

Madame Marie Van Den Broek | Femmessor région Lanaudière

Monsieur Louis-Simon Lamontagne | F. Thériault Résidences funéraires familiales

Monsieur Pierre-Luc Bellerose | Centre régional universitaire de Lanaudière

Madame Catherine Rousseau | Château Joliette

Monsieur Danick Beaudry | Lavage de vitres Beaudry

Monsieur Marc-André Laurin | Desjardins (observateur)

Enfin, la permanence ainsi que les membres du conseil d’administration tiennent aussi à remercier Madame Emmanuelle Muray, Monsieur Stéphane Collinge et Mme Isabelle Dubuc, tous trois administrateurs sortants. Nous gardons un excellent souvenir de leur expertise ainsi que de leur dynamisme.

La permanence ainsi que tous les membres du conseil d'administration s’activent déjà à la préparation de la saison 2019-2020. Celle-ci débutera officiellement avec la 7e édition du [email protected] de la rentrée qui aura lieu le 5 septembre 2019 au Centre d’escalade le Spot.

Les comités responsables des différentes activités seront formés au courant des prochaines semaines et le comité exécutif sera nommé lors du C.A. qui aura lieu le 3 juillet prochain. La directrice générale, Madame Jade Poitras Bessette, a tenu à mentionner lors de son bilan que toutes les activités se sont soldées en réussite et que l’année a été marquée par de nombreux changements positifs. Elle a aussi remercié les membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur implication.