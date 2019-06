Mmes Valérie Trudel et Caroline Latendresse se joignent à l’équipe de la Chambre de Commerce du Grand Joliette

La directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer la nomination de Valérie Trudel au poste de responsable des communications ainsi que de Caroline Latendresse à titre de technicienne comptable. C’est un vent de fraîcheur qui souffle sur la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette alors que de nouveaux visages font leur apparition au sein de l’équipe dynamique.

Faire rayonner la Chambre de Commerce du Grand Joliette

Du côté des communications, Mme Valérie Trudel apportera sa touche créative à l’équipe! Après 14 ans à travailler au sein de Festivals et Événements Québec et de la Société des Attractions touristiques du Québec, elle s’est bâtit un profil élaboré en matière de promotion et de communication. Dynamique et multidisciplinaire, elle aura pour mandat d’assurer la visibilité des membres sur les différentes plateformes et prêter mains fortes à l’équipe dans le cadre des événements et des services aux membres. Ayant complété des études en tourisme et en animation et recherche culturelles, Mme Trudel saura assurément faire briller les réussites des entrepreneurs, professionnels et commerçants d’ici.

Un soutien inestimable

La Chambre de Commerce du Grand Joliette mène de front de nombreux projets et événements visant à soutenir et concerter les membres de sa région. Pour mener à bien sa mission, le travail de la technicienne comptable est assurément indispensable. Suite au départ de Mme Lucie Roy, c’est Mme Caroline Latendresse qui viendra compléter l’équipe et remplir ces fonctions. Minutieuse et touche-à-tout, elle cumule plusieurs années d’expertise dans le domaine des technologies et des sciences comptables. Le service à la clientèle n’a plus de secret pour elle depuis bien longtemps. Mme Latendresse assistera la direction générale dans l’élaboration de politiques et de procédures en matière de gestion financière et participera activement à la gestion de projets et des activités ainsi qu’à l’amélioration des processus afin d’améliorer la rentabilité et l’efficacité de l’organisation.

Mme Jade Poitras Bessette était très enthousiaste à cette annonce : « Nous sommes toujours en train de créer de nouveaux projets! Agrandir l’équipe est signe d’une bonne santé organisationnelle et ça nous confirme que grâce à l’embauche de ces deux alliés, nous pourrons aller encore plus loin et en faire davantage pour nos membres! Je profite de l’occasion pour remercier Mme Lucie Roy qui s’est investie 4 ans à la CCGJ. Elle nous manquera grandement. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets ».