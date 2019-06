Techno Diesel à Barcelone pour poursuivre son essor

Techno Diesel, centre de réparation de camions lourds et de remorques établi à Joliette, s’envolera à Barcelone pour participer à la plus importante foire internationale en matière d’innovations et de technologies manufacturières, ITMA 2019, du 20 au 26 juin prochains. L’équipe entend profiter de cette occasion unique pour poursuivre l’essor de Technoflex, son nouveau secteur d’activités spécialisé dans la fabrication de toiles et d’accessoires pour les camions à benne et les remorques à plateau

En grande première, Techno Diesel se joindra à plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile et du vêtement du Québec pour prendre part à cette mission spéciale orchestrée par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile).

« Technoflex connaît un essor remarquable. Nous sommes en mode embauche et investissement! Notre équipe travaille actuellement à définir une stratégie manufacturière afin de répondre à la demande croissante pour nos produits. Notre participation à ITMA 2019 nous permettra de découvrir les plus récentes avancées technologiques en matière d’équipements pour faire les bons choix relativement à l’automatisation de nos activités de production. Nous serons aussi à l’affût de nouveaux matériaux textiles innovants – à la fois plus performants, légers et étanches – pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients », affirme Caroline Thuot, présidente-directrice générale de Techno Diesel.

« Depuis le début de l’année 2019, les solutions flexibles et durables de recouvrement Technoflex sont disponibles à travers le réseau de magasins Traction d’UAP au Canada. Les produits sont aussi vendus directement aux camionneurs et aux gestionnaires de flottes », ajoute Vincent Brault, directeur du développement des affaires de Technoflex.

Une tradition d’excellence

Technoflex fait partie de la grande famille Techno Diesel depuis 2013. Fondée en 1977, par Marcel Thuot et Jacinte Mailhot, le centre de réparation de camions lourds et de remorques Techno Diesel emploie aujourd’hui plus de 110 personnes de la région de Joliette. « La création de Technoflex s’inscrit dans notre volonté d’offrir à nos clients un service complet et des solutions innovantes sous un même toit. Mes trois sœurs et moi sommes impliqués à divers niveaux dans l’entreprise familiale. Nous sommes fières de poursuivre, avec tous les membres de l’équipe, cette tradition d’excellence qui nous distingue au sein de l’industrie du transport », indique Mme Thuot.