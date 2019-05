Campagne de sensibilisation par l'ACEF au Cégep de Joliette

Suite à la campagne de sensibilisation «As-tu le contrôle…. de ton argent?», deux étudiantes du CEGEP de Joliette se sont vu remettre des prix de participation de 200$ et 100$. Axelle Lubert et Valérie Gravel sont les deux récipiendaires.

Ce projet d’éducation financière novateur a été financé par l’Office de la protection du consommateur. Il s’est déroulé durant l’automne 2018 et l’hiver 2019 au CEGEP de Joliette grâce à la précieuse collaboration du secteur de la vie étudiante, volets socio-économique et communautaire.

Afin d’assurer une visibilité des services de l’organisme, l’ACEF Lanaudière a investi tous les moyens de communication du CEGEP: rédaction d’articles de fond dans le journal Recto-Verso, messages sur les écrans, information et liens via le portail étudiant Omnivox, etc. Les intervenants de l’ACEF ont aussi tenu un kiosque mensuellement dans le hall pour répondre aux questions et préoccupations des étudiants. Plusieurs d’entre eux ont aussi bénéficié d’une consultation budgétaire dans le but de faire le bilan de leurs finances personnelles ou de résoudre une problématique particulière.

Cette démarche d’éducation financière s’est déroulée au cœur du milieu de vie des étudiants. Elle a abordé des thèmes du quotidien comme partir en appartement, acheter une auto, faire ses impôts, demander l’aide financière aux études, gérer un petit budget, etc. Outiller les étudiants pour qu’ils deviennent des consommateurs avertis est mission accomplie.