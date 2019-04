Une nouvelle conservatrice des collections au Musée d’art de Joliette

Le Musée d’art de Joliette (MAJ) est fier d’annoncer la nomination d’Émilie Grandmont Bérubé au poste de conservatrice des collections.

Émilie Grandmont Bérubé œuvre activement dans le milieu des arts visuels depuis plus de dix ans.Copropriétaire et directrice de la Galerie Trois Points jusqu’à tout récemment, elle s’est imposée comme une joueuse importante du milieu, au Québec et au Canada. Comme galeriste, elle a monté près d’une centaine d’expositions à Montréal, à Toronto et à New York. De plus, à titre d’évaluatrice reconnue par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, elle a une connaissance approfondie des mécanismes muséaux d’acquisition d’œuvres d’art.

« Émilie est une organisatrice efficace et dynamique, une leader naturelle et rassembleuse. Je suis très heureux qu’elle ait accepté de mettre toute son expertise au service de notre collection aussi vaste que variée. Je suis certain que ses connaissances, son savoir-faire et sa passion seront des forces pour notre équipe déjà très dynamique! », souligne Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du MAJ.

Sensible aux dimensions politiques des dossiers touchant les artistes, Émilie Grandmont Bérubé s’est investie au sein d’organismes où elle a eu de nombreuses occasions d’argumenter en faveur du milieu de l’art. À l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), dont elle a assuré la présidence pendant quatre ans, elle a beaucoup fait pour le développement de la foire Papier, du Gala des arts visuels ainsi que de la foire Feature (Toronto). Membre aussi de l’Art Dealers Association of Canada (ADAC) pendant plusieurs années, elle a su établir des liens solides avec tout un réseau d’artistes, de galeristes, de collectionneurs, de donateurs et d’amateurs d’art de partout au pays. Enfin, elle a pris part à de très nombreuses activités à titre de participante ou d’organisatrice : conférences, ateliers, tables rondes et jurys.

Le Musée d’art de Joliette (MAJ)

Le MAJ est l’un des plus importants musées d’art au Québec. La collection du MAJ est composée de 8 500 œuvres réparties en quatre axes : art canadien, art européen, art contemporain et archéologie. Étant un acteur de premier plan dans la conservation, la diffusion et la mise en valeur des arts visuels au Québec, le Musée propose plusieurs activités culturelles et éducatives pour tous.