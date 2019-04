Les consultations des agriculteurs sont maintenant terminées

La MRC de Joliette vient de terminer trois soirées de consultation spécialement réservées aux agricultrices, agriculteurs et entreprises agricoles de son territoire. Ces soirées ont été tenues dans le cadre de l’élaboration du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Joliette. En tout, une cinquantaine de personnes se sont déplacées les mardis 5, 19 et 26 mars à Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Saint-Thomas.

Les participants provenaient de partout sur le territoire de la MRC. Leur type de productions agricoles était diversifié : location de terre, culture maraichère, production animalière, etc.

« Le but premier de l’exercice était d’avoir le pouls du milieu. Nous voulions connaître leurs principales préoccupations concernant la pratique de l’agriculture dans la MRC de Joliette, les freins et les avantages de cette pratique ainsi que nous inspirer de leurs bons coups. » explique Mme Françoise Boudrias, présidente du comité de travail du PDZA et mairesse de Sainte-Mélanie.

Les soirées se voulaient centrées sur la discussion. Après une courte présentation faisant état du portrait actuel de l’agriculture dans la MRC de Joliette, les participants étaient divisés en petits groupes de discussion où trois thématiques étaient mises de l’avant : l’aspect humain, l’aspect environnemental et l’aspect économique.

Toutes les idées et les commentaires récoltés durant ces soirées seront rendus publics prochainement sur le site Internet de la MRC de Joliette. Le comité de travail utilisera ces données pour ajuster le portrait agricole de la MRC et établir un diagnostic sur le milieu.

Comme un PDZA est issu d’un travail de concertation, le comité souhaite encore consulter différents acteurs du milieu. La prochaine étape sera d’aller à la rencontre des jeunes afin de connaître leurs rêves et leurs attentes face au développement de l’agriculture dans la région. Pour se faire, le comité tiendra une activité de consultation des étudiants en technique de gestion des entreprises agricoles du Cégep de Joliette le 11 avril prochain.

L’élaboration du PDZA de la MRC de Joliette s’effectue en collaboration avec divers acteurs du milieu, notamment, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui participe financièrement au projet. Le travail du comité a débuté il y a près d’un an et se poursuivra tout au long de 2019. Le document final devrait être rendu public à la fin 2019.