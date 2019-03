Novago Coopérative remet plus de 9,5M$ à ses membres pour 2018

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle tenue à Joliette le 27 mars, Novago Coopérative a fait état des premiers mois de la fusion à ses membres, partenaires et employés réunis pour l’occasion.

Développer les bases du futur

« Cette année est particulière, puisqu’elle représente les huit premiers mois d’opération qui jettent les bases du développement futur de notre coopérative », explique Jean-Nil Laganière, président. « Il est important de nous rappeler que notre priorité, au moment de la fusion, était d’assurer la continuité des services aux membres et de minimiser les impacts sur ceux-ci. La stabilité de nos ventes et de nos parts de marché confirme que nos membres et nos clients sont toujours au rendez-vous », poursuit-il.

« La création d’une coopérative de cette envergure présente un défi technique, organisationnel et humain important. Nous pouvons toutefois compter sur un excellent bilan et une bonne santé financière pour partir sur des bases solides », décrit Dany Côté, directeur général. « Cette santé financière nous permet également de remettre près de 9,5M$ à nos membres en ristournes et en escomptes commerciaux pour l’année 2018 », complète monsieur Laganière.

Au cours de la dernière année, la coopérative a également remis plus de 50 000$ en dons et commandites à divers organismes et activités. À ce montant s’ajoutent aussi les subventions du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole. Cette année, ce sont près de 95 000 $ qui ont été distribués parmi les 26 jeunes agriculteurs participants au programme.

Une année chargée de projets

L’année à venir s’annonce chargée de projets pour la coopérative. La nouvelle image de marque a été présentée aux membres et sera déployée dans les prochains mois, afin de s’arrimer avec celle de son réseau coopératif. Des renouvellements d’actifs, des investissements majeurs en santé et sécurité et l’implantation de nouvelles technologies sont aussi prévus.

Les projets seront nombreux pour positionner la coopérative comme un acteur économique majeur de nos régions. « Nos membres ont fait preuve de courage et de vision en créant Novago. Maintenant, notre responsabilité est de concrétiser les bénéfices soulignés au moment de la fusion. Nos objectifs sont clairs en ce sens », a conclu monsieur Côté.