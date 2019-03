Les Entreprises Bourget inc. vient de compléter son programme d’investissement de deux millions

C’est dans le but de permettre à l’entreprise d’accroître ses parts de marché et ses capacités de stockage et de distribution de produits d’abat- poussière, notamment, dans le monde municipal autant que dans le secteur privé, que Les Entreprises Bourget inc. de Saint-Paul-de-Joliette vient de compléter, au premier trimestre de 2019, son programme d’investissements biennal qui a permis d’investir un peu plus de 2M $ dans la modernisation de son parc d’infrastructures.

Le président de l’entreprise, Luc Delangis, a précisé que la construction et l’ajout au parc de réservoirs d’un méga-réservoir de 2 millions de litres, outre le fait de la modernisation, offrait la vertu de garantir, en particulier, une sécurité d’approvisionnement de premier plan aux villes et municipalités québécoises qui optent de plus en plus pour les produits d’abat-poussière de Les Entreprises Bourget.

Monsieur Delangis a poursuivi en mentionnant qu’avec une nouvelle aire de chargement aménagée, l’ensemble des produits 100 % canadiens de l’entreprise, les seuls du genre, à être distribués au Québec, dont le AP-35 tiré d’une ressource fossile naturelle d’origine entièrement canadienne, l’entreprise sera en mesure de se positionner de façon encore plus concurrentielle dans le marché.

« Le fait d’être en concurrence avec des produits américains ou européens nous impose un positionnement énergique » a poursuivi monsieur Delangis, pour qui ces investissements de 2M $ étaient de nature à lancer un signal très clair au marché du Québec à l’effet que Les Entreprises Bourget sera en mesure, entr’autre, de répondre à la demande, toujours croissante, du seul abat-poussière canadien de type chlorure de calcium. Cette étape stratégique du programme d’investissement témoigne amplement, d’après monsieur Delangis, de la vision de la direction de l’entreprise face au déploiement de son plan de développement, et surtout, de sa volonté de croissance qui s’inscrit dans le besoin de stimulation l’économie locale, au plan de la création et du maintien des emplois dans la région de Lanaudière.

Pour le président de Les Entreprises Bourget, le recours à une utilisation toujours plus sécuritaire des routes et voies d’accès non-pavées, tant en région qu’à la grandeur du Québec, ne peut se faire et se réaliser qu’avec l'utilisation continue d'abat-poussière ou l’utilisation de la technologie appelée traitement de surface qui demeurent les vecteurs appropriés par excellence pour diminuer la nécessité de procéder à grands frais à des travaux de reconstruction routiers ; ceux-ci prolongeant la vie utile de ces mêmes routes et voies d’accès.

Monsieur Delangis a conclu en spécifiant que l’entreprise avait aussi investi, en parallèle, dans son parc de véhicules spécialisés qui compte, maintenant, une flotte de plus de 25 unités, dont plusieurs camions 10 et 12 roues, pour une desserte efficace de tout le marché, à la grandeur du territoire du Québec.