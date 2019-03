Les Entreprises Bourget inc. recrute deux nouveaux dirigeants

Déjà sur le chemin de la croissance depuis plusieurs années, Les Entreprises Bourget inc. de Saint-Paul-de-Joliette vient de marquer une autre étape vers l’accélération de sa croissance, particulièrement, dans le marché municipal du Québec, avec l’embauche de deux personnalités du monde de l’industrie et du secteur des municipalités du Québec.

Depuis le début mars, monsieur André Simard, une figure emblématique de l’industrie, occupe dorénavant les fonctions stratégiques de vice-président directeur général. Monsieur Simard était jusqu’ici l’un des dirigeants d’un joueur majeur pour la fourniture et la réalisation de grands travaux de construction à travers le Québec, le développement d’une expertise en concassage ainsi que dans la revalorisation des bétons, granulats et minéraux industriels, sans compter le pavage et les matériaux industriels.

Monsieur Simard verra aussi au développement de la filiale Émulsions Bourget inc. qui est le seul producteur à propriété entièrement québécoise dans le secteur de la production d’émulsions de bitume.

« Nous sommes fiers et heureux de pouvoir compter sur l’expertise d’une ressource de ce calibre qui contribuera non seulement au développement de l’entreprise, mais aussi à la gestion dynamique des affaires et au contrôle qualité » a dit le président de l’entreprise, Luc Delangis, en se disant privilégié d’avoir pu amener dans ses rangs un professionnel de la trempe de monsieur Simard.

Par ailleurs, Les Entreprises Bourget a procédé, de plus, à la nomination de madame Sonia Maltais, à titre de directrice - développement des affaires. Madame Maltais est une professionnelle connue et reconnue du monde municipal qui a œuvré pendant près de 10 ans, notamment comme Directrice partenariats et service aux membres à la Fédération québécoise des municipalités.

La FQM regroupe plus d’un millier de villes et municipalités membres dans toutes les régions du Québec.

« Madame Maltais est une femme d’action et d’initiative qui a laissé sa marque auprès tant des milliers d’élus municipaux que de directeurs généraux et directeurs de services, et nul doute que sa venue propulsera encore plus la marque Entreprises Bourget dans le firmament municipal québécois » a poursuivi Luc Delangis.

Monsieur Delangis a conclu en disant que, plus que jamais, le qualificatif de « petit géant de l’industrie » s'applique à Entreprises Bourget. Rappelons que les Entreprises Bourget., dirigé par une 4e génération familiale, contribue à la création d’emploi et au développement de l’économie locale.