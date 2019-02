La Chambre de Commerce du Grand Joliette vous invite à la 30e édition du Salon Rendez-Vous Commerce

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est fière de convier les Lanaudois et exposants à la 30e édition du Salon Rendez-Vous Commerce, présenté par Desjardins, en collaboration avec les Galeries Joliette, qui aura lieu du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2019.

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse de contribuer à 30 années de développement économique des entreprises lanaudoises lors du Salon Rendez-Vous Commerce. Avec plus de 100 exposants, les Lanaudois y trouveront des entrepreneurs, des professionnels ainsi que des commerçants prêts à répondre à leurs besoins », a laissé entendre le président de la CCGJ, M. Guy Bénard.

En tant que présentateur officiel de l’événement pour une 10e année consécutive, les caisses Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, du Nord de Lanaudière et du Sud de la Matawinie assurent au Salon Rendez-Vous Commerce une imposante notoriété. Tel qu’annoncé par M. Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, « Desjardins est fier d’appuyer les entreprises d’ici et ainsi reconduire le grand tirage de 1 000 $ en argent pour tous les visiteurs. »

« Déjà trois décennies que cette rencontre annuelle permet l’impressionnant étalement de l’offre industrielle, commerciale et d’affaires de la région de Lanaudière. La ville de Joliette figure au 4e rang des meilleures collectivités québécoises de taille moyenne pour ses politiques entrepreneuriales et les Galeries Joliette emboîtent le pas avec la même vision. Le Salon Rendez-vous commerce est une chance unique de rencontrer les entrepreneurs de chez nous…notre grande fierté! », a déclaré Mme Nathalie Champagne, directrice générale des Galeries Joliette.

Enfin, le responsable par intérim du comité SRVC, M. Louis-Simon Lamontagne a aussi tenu à remercier les fidèles partenaires de cette 30e édition du SRVC : Les Galeries Joliette, Climatisation R. Bessette, Les Productions Méga-Animation, Toitures Morel, Fleet Info, Les Entreprises Mario Laurin, Kiwimédia et Aspirateur St-Charles.

Profitez de l’ambiance unique que vous offre le Salon Rendez-Vous Commerce et suivez l’événement sur Facebook ainsi que sur le site web www.srvcjoliette.ca.

Nouveauté : Pour avoir accès aux rabais des exposants et des marchands du SRVC téléchargez maintenant l’application locali-t.