Un début d’année canon pour la CCGJ: unis, forts et prospères

Voir la galerie de photos

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) débute l’année en lion en invitant à sa table messieurs Yves Benny, Denis Morin et Serge Harnois, trois familles d’entrepreneurs de deuxième et troisième génération. La salle était pleine à craquer, soit plus de 250 convives étaient présents.

Invités à prendre place sur la scène, les trois panélistes ont dévoilé chacun à leur tour le secret de leur réussite. Un point commun, leurs valeurs familiales, la création d’une valeur d’entreprise propre, la rigueur, l’implication de la famille et des employés, une même pensée, une même passion.

La recette de leur succès dans la simplicité

Dans le cas des Rôtisseries Benny, on a conservé la recette gagnante du fondateur, soit de faire cuire le poulet rôti lentement, comme à la maison, ce qui lui donne une saveur et un goût unique. Les Rôtisseries Benny se sont distinguées pour être le meilleur poulet au pays par l’émission « l’Épicerie » de Radio Canada.

Harnois Énergie à pour sa part commencer à diversifier ses produits en offrant du gaz propane et sous-produits. Au mois de mars prochain Harnois Énergie va ouvrir la première station hydrogène à la ville de Québec.

Pour Matériaux Patrick Morin, le service à la clientèle est une matière première. La maxime présente dans tous les magasins au Québec qui dit : « Si tu ne sers pas directement un client, assure-toi que tu aides quelqu’un à servir un client ». Cette devise est observée rigoureusement à tout instant, dans tous les départements débutant sur le plancher, dans la cour, la livraison, la comptabilité, l’administration, partout dans l’entreprise.

L’animateur du panel, M. Jean Denommé, ancien directeur de la Caisse Desjardins de Joliette, a remercié les trois invités pour leur culture d’entreprise et leur implication dans le milieu. L’animateur a débuté son intervention en s’adressant aux panellistes : « Vous êtes vraiment pour Lanaudière des gens fort importants, vous nous faites rayonner à la grandeur du Québec, merci ».