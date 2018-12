Les activités Recettes gagnantes en affaires seront de retour en 2019

Ce mardi avait lieu la soirée 5 à 7 pour clôturer l’année d’activités des Recettes gagnantes en affaires, orchestrées par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ). Pour l’occasion, les participants ont eu la chance d’entendre M. David Hervieux, propriétaire et fondateur de l’entreprise Devolutions, parler de l’importance de bien s’entourer en affaires.

C’est près d’une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées dans les bureaux d’Espace Colocaux, partenaire de ce 5 à 7, afin de s’enquérir des précieux conseils du « chef » invité. Nous avons également pu compter sur la présence d’anciens collaborateurs, tel que Jacques Plante, coordonnateur au mentorat d’affaires Dyade pour le CJEAJ, Mathieu Brassard de la firme Karbur - Accélérateur technologique et Mathieu Cloutier, président fondateur de M ta région.

Une formule différente

La formule de Recettes gagnantes en affaires a pour objectif de permettre à nos nouveaux entrepreneurs d’accéder aux expériences, compétences et vécu d’un « chef invité », via différentes thématiques. Le tout se fait dans un environnement décontracté et informel favorable à des échanges d’idées. L’invité peut donc laisser libre cours à son imagination quant à la formule de sa présentation. Le tout se fait sous forme d’un « lunch and learn » sur l’heure du dîner, où chacun apporte son repas.

De retour en 2019

Les neuf éditions des Recettes gagnantes en affaires pour 2018 n’auraient pas été possibles sans la participation des partenaires officiels que sont le Musée d’art de Joliette, Mon espace atelier et la Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ). La CDÉJ a également le plaisir d’annonce le retour de l’activité, dès janvier 2019. Pour connaître la programmation, consultez le site Web www.cdej.ca/evenement.

À propos de la CDÉJ

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) est un organisme sans but lucratif, mandaté par la MRC de Joliette, qui offre un support de premier plan à toutes les entreprises de la région en leur proposant un accompagnement personnalisé pour la planification et la réalisation de leurs projets d’entreprises.